Capital do abraço abre concurso público com salários de até R$ 12 mil

Cargos temporários são para os níveis fundamental, médio, técnico e superior

Millena Marques

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 13:00

Concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Águas Frias, no oeste de Santa Catarina, anunciou a abertura de um concurso público para formação de cadastro reserva em cargos temporários de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os contratados terão remuneração mensal entre R$ 1,5 mil e R$ 12 mil.

As inscrições vão de 30 de setembro a 27 de outubro de 2025, exclusivamente pela pelo site da Wisdom, organizadora do certame. A taxa de inscrição varia de R$ 100 a R$ 150, com isenção total para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), doadores de sangue ou medula, voluntários da Justiça Eleitoral ou tribunal do júri.

Os contratados poderão atuar em jornadas de 10 a 40 horas semanais. O concurso terá validade de 24 meses, a partir da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período conforme interesse da administração municipal.