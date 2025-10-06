OPORTUNIDADE

Feirão de Emprego oferece mais de 1700 vagas em 22 cidades baianas

Ação celebra os 50 anos do SineBahia

Millena Marques

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 07:46

Carteira de trabalho Crédito: Shutterstock

A rede SineBahia realiza, nesta segunda-feira (6), um Feirão de Emprego com ações simultâneas em Salvador e em diversas unidades do interior da Bahia, com a oferta de 1720 vagas em todo o estado. A ação celebra os 50 anos do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

As vagas estão distribuídas nos municípios de Salvador, Simões Filho, Camaçari, Feira de Santana, Dias D’Ávila, Jacobina, Candeias, Paulo Afonso, Cruz das Almas, Ribeira do Pombal, Itabuna, Ipiaú, Barreiras, Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas, Esplanada, Senhor do Bonfim, Santo Antônio de Jesus, Santa Cruz Cabrália, São Sebastião do Passé, Jequié e Ilhéus.

Na capital baiana, são 311 vagas. Dessas, 111 exclusivamente para pessoas com deficiência. A ação acontece na Unidade SineBahia - Casa do Trabalhador, a partir das 7h.

Com uma programação diversificada, o Feirão vai oferecer serviços gratuitos orientação profissional, cadastros em cursos de qualificação, acesso a microcrédito (CrediBahia) e trabalho autônomo (Contrate.Ba). Além da capital, o Feirão também acontece em unidades do SineBahia no interior, ampliando o alcance desta iniciativa.

Sine

Criado em 1975, o Sine se consolidou como uma das principais políticas públicas de empregabilidade no Brasil. Na Bahia, por meio do SineBahia, o sistema já impactou positivamente a vida de milhões de trabalhadores e empregadores, atuando como ponte entre quem busca uma colocação e quem precisa contratar.

Serviço:

O quê: Feirão de Emprego – 50 anos do Sine

Quando: Segunda-feira, 06 de outubro de 2025 | 8h