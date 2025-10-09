POLÍTICA

Tarcísio é o adversário mais competitivo contra Lula na Bahia, aponta pesquisa

Pesquisa da Futura Inteligência foi divulgada nesta semana pela Apex Partners, que avaliou diferentes cenários entre Lula e possíveis adversários

Pombo Correio

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 16:13

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas Crédito: Pablo Jacob/Governo do Estado de SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), desponta como o nome da oposição com maior potencial para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Bahia em um eventual disputa de segundo turno. É o que mostra a nova pesquisa da Futura Inteligência, divulgada nesta semana pela Apex Partners, que avaliou diferentes cenários entre Lula e possíveis adversários.

De acordo com o levantamento, Lula venceria os confrontos testados, mas Tarcísio aparece como o mais competitivo entre os nomes oposicionistas. No embate direto, o petista teria 54,8% das intenções de voto, contra 34% do governador paulista. Já contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível, Lula venceria por 56,8% a 30,8%, e diante de Eduardo Bolsonaro (PL), por 58,4% a 28,4%.

Nos cenários estimulados de primeiro turno, Lula mantém vantagem, mas Tarcísio mostra ser o mais forte eleitoralmente para o confronto. No primeiro cenário, o petista registra 50,8%, seguido por Tarcísio (14,1%), Eduardo Bolsonaro (10,1%), Ronaldo Caiado (5,2%), Ratinho Júnior (3,4%) e Romeu Zema (1,3%).

Em outro cenário, sem Ratinho Júnior, Lula marca 49,1%, enquanto Tarcísio sobe para 18,7%, seguido de Eduardo Bolsonaro (10,9%) e Caiado (6,1%).