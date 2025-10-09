Acesse sua conta
Canteiro de obras da Ponte Salvador-Itaparica será implantado no Estaleiro São Roque

Protocolo de intenção foi assinado nesta quinta-feira (9)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 22:30

Projeto
Projeto Crédito: Divulgação

Foi assinada nesta quinta-feira (9) o protocolo de intenção para uso do Estaleiro São Roque do Paraguaçu, em Maragogipe, no Recôncavo baiano, como canteiro de obras da Ponte Salvador-Itaparica.

O estaleiro é de propriedade da Petrobrás e está atualmente sem utilização. Durante as obras da ponte, uma parte da área do estaleiro será utilizada para a produção de pré-moldados da ponte.

Os outros dois canteiros de obras serão implantados na região da Avenida Jequitaia, em Salvador, e no município de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.

O acordo foi assinado pela presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e pelo Governo do Estado durante evento que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Obras Ponte Salvador-itaparica

