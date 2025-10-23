VEJA

Princípio de incêndio causa pânico em faculdade de Medicina em Salvador

Aulas foram interrompidas nesta sexta-feira (23)

Maysa Polcri

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 13:48

Estudantes tiveram que sair do prédio Crédito: Reprodução

Um princípio de incêndio assustou estudantes da faculdade de Medicina Zarns, na Avenida Paralela, no início da tarde desta quinta-feira (23). Os alunos precisaram evacuar o prédio, e o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CMBM) foi acionado. Segundo a corporação não há registros de feridos.

Informações preliminares são de que o princípio de incêndio teve início no primeiro andar do prédio. As aulas foram suspensas, e os estudantes foram orientados a deixar a faculdade, o que provocou aglomeração. Segundo os alunos, alguns colegas precisaram de atendimento médico. Os corredores forma invadidos pela fumaça.

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia foi acionado e controlou o princípio de incêndio. Ainda não há detalhes sobre o que teria provocado o incêndio. A reportagem entrou em contato com a Zarns e aguarda retorno.

