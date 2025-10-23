saúde

6 tipos de leite e os benefícios de cada um deles

Fonte natural de proteínas, vitaminas e minerais, eles favorecem a saúde e podem ser utilizados em diferentes receitas

Portal Edicase

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 17:43

Há uma grande variedade de tipos de leite e diferentes formas de incluir a bebida na dieta Crédito: Imagem: Makistock | Shutterstock

O leite é um dos alimentos mais consumidos no mundo e está presente em diversas preparações — do café da manhã às receitas mais elaboradas. Fonte natural de proteínas, vitaminas e minerais, ele contribui para a saúde dos ossos, o desenvolvimento muscular e o bom funcionamento do organismo.

Nos supermercados, é possível encontrar uma grande variedade de tipos de leite, que vão muito além do tradicional integral. Apesar da aparência semelhante, cada versão possui características nutricionais e funcionais próprias, que influenciam tanto o sabor quanto o uso culinário.

A seguir, Cláudia Mulero, nutricionista da Água Doce Sabores do Brasil, explica as diferenças dos tipos de leite e os benefícios de cada um deles. Confira!

1. Leite integral

O mais conhecido da lista, o leite integral não passa por nenhum processo de remoção de gordura — contém cerca de 3% a 3,5% de gordura — e é consumido com grande parte dos nutrientes. É rico em cálcio , proteínas e vitaminas A, D, E e K. Com uma textura mais cremosa e encorpada, é indicado para crianças em fase de crescimento e pessoas com baixo peso. É a melhor escolha quando se busca sabor rico e textura aveludada.

É uma opção para o preparo de sobremesas cremosas, como pudim, brigadeiro, curau, arroz-doce e flan; molho branco, purês e risotos, além de massas e pães, por proporcionar maciez e cor dourada. Também pode ser adicionado em cafés e bebidas para realçar o sabor e dar cremosidade, principalmente em cappuccino e latte.

2. Leite semidesnatado

Uma versão intermediária entre o leite integral e o desnatado, o semidesnatado tem parte da gordura retirada. Essa redução não afeta a porcentagem de cálcio e proteínas , embora a quantidade de vitaminas possa ficar em menor concentração. É a escolha ideal para quem deseja controlar a ingestão de calorias, pois oferece equilíbrio entre sabor e leveza.

Versátil, pode substituir tanto o integral quanto o desnatado na maioria das receitas. Pode ser utilizado em preparos do dia a dia, como bolos, panquecas, molhos e sobremesas leves. Além disso, é uma opção na culinária funcional, quando se busca reduzir calorias sem perder textura.

3. Leite desnatado

O leite desnatado passa pela remoção total de gordura, sendo considerada a versão menos calórica, mas ainda mantém as proteínas e o cálcio. No entanto, perde parte das vitaminas lipossolúveis, já que elas dependem da gordura para serem absorvidas, e apresenta um sabor mais leve, sem a cremosidade do leite integral. É ideal para quem busca reduzir calorias ou segue dietas com restrição de gordura.

É recomendado para receitas light de vitaminas, mingaus, panquecas e bolos simples. Também pode ser usado para molhos leves, substituindo o integral em versões com menos calorias. É uma ótima alternativa para bebidas frias, como smoothies e cafés gelados.

Os leites vegetais são boas alternativas para veganos e pessoas intolerantes à lactose Crédito: Imagem: matka_Wariatka | Shutterstock

4. Leites vegetais

Como alternativa para veganos e pessoas intolerantes à lactose, os leites de soja, amêndoas, coco, aveia e arroz são bebidas vegetais desenvolvidas a partir de cereais, leguminosas e oleaginosas, que não contêm colesterol nem lactose, mas apresentam proteínas e vitaminas.

Alguns leites, como o de coco e o de soja, são amplamente utilizados no preparo de receitas culinárias, enquanto outros, como o de aveia e o de amêndoas, podem se adaptar facilmente com smoothies , cafés e cappuccinos. Na aplicação de receitas, pode apresentar uma variação de sabor e textura conforme o ingrediente.

5. Leite de cabra

Com características nutricionais e sensoriais um pouco diferentes, o leite de cabra possui uma gordura de fácil digestão, sendo considerada uma boa opção para as pessoas que têm dificuldade de digerir o leite de vaca. No entanto, contém quase a mesma quantidade de lactose . Apesar de não ser tão comum, apresenta um valor calórico alto, por contar com mais cálcio, vitaminas e minerais.

Com sabor mais suave a adocicado, é uma opção para produção de queijos e iogurtes artesanais, por apresentar um ótimo rendimento. Também é ideal para sobremesas delicadas, como manjar, mousses e flans. Já na culinária gourmet, o ingrediente combina bem com molhos brancos, purês e doces finos.

6. Leites especiais

Com os avanços tecnológicos, surgiram leites especiais que atendem a diferentes necessidades nutricionais. Os leites sem lactose, por exemplo, passam por um processo em que o açúcar natural da bebida é quebrado em glicose e galactose, açúcares mais simples e de fácil digestão, tornando-se uma alternativa segura para pessoas com intolerância à lactose.

Os leites fortificados são enriquecidos com nutrientes como ferro, cálcio e vitaminas, contribuindo para uma alimentação mais equilibrada e funcional no dia a dia. Esse tipo é adaptado às necessidades nutricionais específicas, mantendo as mesmas funções culinárias, mas com benefícios adicionais. Por exemplo, a versão sem lactose substitui o leite tradicional em qualquer receita. Já o A2 é indicado para digestão mais leve, podendo ser usado igual ao integral. Os enriquecidos são ótimos em preparos para crianças e idosos.