DUAS VERSÕES

Jovem perde a perna após fugir de abordagem policial na Bahia; família diz que ele é inocente

Familiares de Matheus Silva de Araújo negam versão da PM de que jovem teria disparada contra policiais

Yan Inácio

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 16:33

Família diz que jovem não disparou contra PMs Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um jovem de 21 anos perdeu a perna ao ser baleado após fugir de uma abordagem policial na localidade de Genaro, em Dias D’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (14). O caso aconteceu na noite do dia 14 de outubro.

Segundo a Polícia Militar, Matheus Silva de Araújo, foi abordado por agentes após ser flagrado efetuando disparos em uma moto. O suspeito teria atirado contra a viatura e os policiais revidaram a agressão, conforme a PM. Foi quando o jovem perdeu o controle da motocicleta e caiu. Ele foi socorrido para uma unidade de saúde da região.

A corporação afirma que com ele foram apreendidos uma pistola calibre 40 e munições. A versão da família do rapaz, no entanto, é outra. Segundo a mãe de Matheus, ele trabalha como entregador em uma distribuidora na região, mas não tem habilitação e usava a moto do patrão emprestada para prestar serviços.

Segundo ela, Matheus estava em um barzinho antes de ser abordado pelos policiais. O jovem teria dito para ela que os policiais haviam o seguido e que ele não portava nenhuma arma. “Não houve troca de tiros, meu filho nunca pegou em uma arma. Como é que um menino pilotando vai dar tiro? Meu filho é um menino medroso”, disse à TV Bahia.