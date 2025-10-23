POLÍCIA

Operação contra o crime organizado é deflagrada em presídio na Bahia

Ação acontece no extremo-sul baiano

Maysa Polcri

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 13:19

Operação realizada em presídio em Eunápolis Crédito: Divulgação

Uma operação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (23) no Conjunto Penal de Eunápolis, no extremo-sul da Bahia. A ação tem como objetivo impedir a comunicação entre lideranças de organizações criminosas, que cumprem pena na unidade, e pessoas de fora da unidade. Em dezembro do ano passado, 16 detentos fugiram do presídio.

A operação Redenção II é realizada pelo Ministério Público da Bahia, por meio dos Grupos de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) e de Execução Penal (Gaep), além da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).

Operação é realizada em presídio na Bahia 1 de 4

São feitas revistas em todos os pavilhões do presídio, com apoio de equipes especializadas, para localizar e apreender materiais ilícitos. A operação integra o conjunto de ações estratégicas da Seap e do MP-BA voltadas ao enfrentamento ao crime organizado e ao fortalecimento da segurança e da regularidade no sistema prisional baiano.

Nesta semana, uma reportagem do CORREIO mostrou que 30 detentos fugiram de presídios na Bahia em um ano. O caso mais emblemático foi registrado em dezembro de 2014, quando 16 detentos escaparam do Conjunto Penal de Eunápolis. Desde então, dois deles foram localizados, sendo que um acabou morto em um confronto com a polícia.