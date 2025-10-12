Drone que tentava levar drogas para presídio em Salvador é interceptado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 12 de outubro de 2025 às 20:00
Um drone que tentava levar drogas para o Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador, foi interceptado no início da tarde deste domingo (12). A informação foi divulgada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) da Bahia.
De acordo com a pasta, policiais penais plantonistas identificaram a presença do drone no piso do solário da triagem. Materiais estavam presos à estrutura do equipamento. Após a perícia pelos policiais, foram identificados três relógios digitais e três carregadores, além de chips de celular e aproximadamente 36 gramas de maconha.
A Seap afirma, em nota que, com a implantação dos equipamentos de body scanner e o reforço dos procedimentos de fiscalização que dificultam a entrada de materiais ilegais nas unidades prisionais, o crime organizado tem recorrido a métodos alternativos, como o uso de drones, para tentar burlar o sistema.