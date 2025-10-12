CRIME

Drone que tentava levar drogas para presídio em Salvador é interceptado

Caso foi registrado neste domingo (12)

Maysa Polcri

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 20:00

Drone é interceptado pela polícia em Salvador Crédito: Divulgação/Seap

Um drone que tentava levar drogas para o Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador, foi interceptado no início da tarde deste domingo (12). A informação foi divulgada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) da Bahia.

De acordo com a pasta, policiais penais plantonistas identificaram a presença do drone no piso do solário da triagem. Materiais estavam presos à estrutura do equipamento. Após a perícia pelos policiais, foram identificados três relógios digitais e três carregadores, além de chips de celular e aproximadamente 36 gramas de maconha.