Primeiro foragido do presídio de Eunápolis é recapturado nove meses após fuga

Elaine Sanoli
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 22:42
Nove meses após a fuga de 16 internos do Conjunto Penal de Eunápolis, no Extremo Sul do estado, a Polícia Civil prendeu o primeiro foragido. A fuga em massa ocorreu em dezembro de 2024, libertando Ednaldo Pereira Souza, conhecido como Dadá, o criador do antigo Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), que acabou sendo aglutinado pelo Comando Vermelho (CV), se tornando uma célula da facção carioca.
O foragido é Valtinei dos Santos Lima, conhecido também como “Dinei”. Ele foi preso em flagrante no início do mês, no dia 6 de setembro pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no município de Porto Seguro. Na ocasião, o detento apresentou documentos pertencentes ao seu irmão, Luciano Santos Lima.
A fraude foi descoberta nesta terça-feira (16) pela 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis, durante a transferência de presos para o Conjunto Penal de Eunápolis. Valtinei foi reconhecido e reconduzido à delegacia, onde confessou ter utilizado o nome do irmão. Ele foi submetido ao exame papiloscópico, que confirmou a utilização de identidade falsa e atestou sua real identidade.
"Diante disso, foram cumpridos os dois mandados de prisão existentes contra Valtinei, sendo um de prisão preventiva e outro decorrente de regressão de regime prisional, ambos expedidos pela 1ª Vara Criminal de Eunápolis/BA", informou a Polícia Civil.
Além de Valtinei, até o momento, apenas um dos fugitivos foi localizado pelas autoridades policiais. Ele foi encontrado em uma casa em Eunápolis, mas acabou morto durante a ação policial. Os outros 14 detentos que escaparam do presídio ainda estão foragidos.
Fugitivos Eunápolis