EXTREMO SUL

Primeiro foragido do presídio de Eunápolis é recapturado nove meses após fuga

Valtinei Lima foi preso no início do mês e apresentou documentos falsos

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 22:42

Valtinei dos Santos Lima, vulgo “Dinei” Crédito: Reprodução

O foragido é Valtinei dos Santos Lima, conhecido também como “Dinei”. Ele foi preso em flagrante no início do mês, no dia 6 de setembro pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no município de Porto Seguro. Na ocasião, o detento apresentou documentos pertencentes ao seu irmão, Luciano Santos Lima.

A fraude foi descoberta nesta terça-feira (16) pela 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis, durante a transferência de presos para o Conjunto Penal de Eunápolis. Valtinei foi reconhecido e reconduzido à delegacia, onde confessou ter utilizado o nome do irmão. Ele foi submetido ao exame papiloscópico, que confirmou a utilização de identidade falsa e atestou sua real identidade.

"Diante disso, foram cumpridos os dois mandados de prisão existentes contra Valtinei, sendo um de prisão preventiva e outro decorrente de regressão de regime prisional, ambos expedidos pela 1ª Vara Criminal de Eunápolis/BA", informou a Polícia Civil.

Além de Valtinei, até o momento, apenas um dos fugitivos foi localizado pelas autoridades policiais. Ele foi encontrado em uma casa em Eunápolis, mas acabou morto durante a ação policial. Os outros 14 detentos que escaparam do presídio ainda estão foragidos.