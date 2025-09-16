GRANA EXTRA

Apostas baianas faturam R$ 200 mil na Mega-Sena

Prêmio milionário não teve ganhadores e ficou acumulado para o próximo sorteio

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 23:45

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Quatro apostas baianas tiraram a sorte a grande e faturaram prêmios do concurso de nº 2915 do jogo lotérico Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal. As apostas acertaram cinco dos seis números sorteados e ganharam juntas cerca de R$ 200 mil na noite desta terça-feira (17).

Uma das apostas saiu de Salvador e foi feita por meio do aplicativo da Caixa Econômica. A Região Metropolitana (RMS) teve uma aposta com a sorte grande na cidade de Simões Filho. A compra do bilhete foi efetuada na Lotérica Ilha de São João.

A terceira aposta vencedora foi feita na unidade Lotérica São Jorge, na Lagoa das Flores, na cidade de Vitória da Conquista, no Sudoeste Baiano. A última saiu da cidade de Poções, também no sudoeste, e foi realizada na Lotérica poções. Cada uma delas vai receber R$50.164.

Os números sorteados foram: 10-11-15-38-52-60.

O prêmio milionário não teve ganhadores e ficou acumulado para o próximo sorteio, que será realizado na quinta-feira (18), com o valor de R$ 33 milhões.

Como faço para sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.