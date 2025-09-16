Acesse sua conta
Rodoviários de Salvador protestam contra agressão e ameaça de morte à motorista

Estação foi fechada pelos manifestantes por cerca de 1h

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 21:40

Protesto na Lapa
Protesto na Lapa Crédito: Reprodução/Redes sociais

No início da noite desta terça-feira (16), rodoviários de Salvador se reuniram no terminal de ônibus da Lapa para protestar contra uma agressão sofrida por um motorista. A manifestação durou cerca de 1h e só foi liberado após negociação entre a categoria e agentes da Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob). 

De acordo com a pasta, o protesto teve início por volta das 18h20. O acesso à Estação da Lapa ficou suspenso visto que os manifestantes bloquearam entrada e saída utilizando os veículos. Após negociação, por volta de 19h30, a secretaria comunicou que o tráfego no terminal havia sido retomado. "Agentes da Semob acompanharam toda a ação e continuam monitorando a situação para garantir a segurança e o bom funcionamento", informou a pasta.

De acordo com o Sindicato do Rodoviários, o motorista da OT-TRANS foi agredido após uma briga de trânsito com um motorista de aplicativo que afirmou ser policial penal. O trabalhador afirmou que além das agressões verbais, foi agredido e ameaçado de morte pelo homem, que segundo o relato, estava armado no momento da discussão.

A vítima foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris, mas foi conduzido junto com o cobrador, que ficou em "estado de choque e muito assustado com a ameaça sofrida", para o Hospital Teresa de Lisieux.

"A direção do Sindicato se reuniu com os trabalhadores no estoque da Lapa e, em seguida, todos seguimos juntos em caminhada até a delegacia dos Barris, onde realizamos uma assembleia e um protesto pacífico em solidariedade ao companheiro agredido por cerca de uma hora e deixamos claro que todas as vezes que um rodoviário for agredido, estaremos mobilizados para mostrar à população e às autoridades o tamanho da nossa revolta", escreveu a gestão do sindicato nas redes sociais.

O CORREIO contatou a Polícia Civil para mais informações do caso, mas não houve retorno. 

