Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador ganha prêmio de capital com melhor gestão financeira do país

Premiação foi realizada na segunda-feira (15), em Brasília

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 22:28

Salvador ganha prêmio de gestão fiscal
Salvador ganha prêmio de gestão fiscal Crédito: Valter Pontes/ Secom

A transparência na gestão fiscal e o cumprimento das obrigações financeiras da Prefeitura de Salvador foram reconhecidos, na segunda-feira (15), pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), do Ministério da Fazenda.

A capital baiana recebeu o reconhecimento Capag A+, título concedido a estados e municípios que alcançam a nota máxima no Índice de Capacidade de Pagamento (Capag), no III Prêmio Qualidade da Informação Contábil e Fiscal para Entes da Federação, realizado em Brasília.

A cidade também foi eleita como a capital com os melhores dados financeiros e fiscais na categoria “Melhor Desempenho Nacional”. A pontuação subiu de 99,63% para 100% em relação ao ano anterior.

“Esse reconhecimento da Secretaria do Tesouro Nacional é motivo de orgulho para todos nós que fazemos a gestão de Salvador. Nossa cidade tem se destacado nacionalmente não apenas pelas grandes obras, programas sociais e transformações urbanas, mas também pelo compromisso com a transparência, o equilíbrio fiscal e o uso responsável dos recursos públicos”, afirmou o prefeito Bruno Reis.

Para ele, a boa gestão financeira é o alicerce que nos permite fazer investimentos que garantiram a transformação vivida por Salvador nos últimos anos. “Esse resultado é fruto de muito planejamento, dedicação e responsabilidade. Seguiremos firmes nesse propósito, com as contas organizadas, com credibilidade e capacidade de investir cada vez mais no desenvolvimento social e econômico de Salvador”, salientou.

A secretária da Fazenda de Salvador, Giovanna Victer, também comemorou os resultados. “Salvador se consolida ainda mais como referência nacional em transparência e qualidade na gestão fiscal. As práticas implementadas demonstram equilíbrio e responsabilidade na aplicação dos recursos públicos. Consideramos a sustentabilidade fiscal essencial para continuarmos a promover o desenvolvimento social e econômico da nossa cidade”, disse.

Em sua terceira edição, o prêmio reconhece estados e municípios que se destacam pela consistência das informações enviadas ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) e pela análise do Capag, índice que avalia a situação fiscal dos entes federativos interessados em contratar novas operações de crédito com garantia da União.

A Contadora-Geral do Município, Adriana Gomes, destacou que a transparência é um pilar da boa gestão. “O prêmio é fruto do compromisso de Salvador em realizar a contabilidade com total aderência aos padrões de qualidade e às boas práticas do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Esse esforço se traduz em informações confiáveis que fortalecem as decisões de gestão e demonstram respeito à sociedade, ao promover a transparência e estimular o controle social”.

Leia mais

Imagem - Bruno Reis anuncia Jorge & Mateus na noite de Réveillon do Festival Virada Salvador

Bruno Reis anuncia Jorge & Mateus na noite de Réveillon do Festival Virada Salvador

Imagem - Quase 80% da população aprova a gestão do prefeito Bruno Reis

Quase 80% da população aprova a gestão do prefeito Bruno Reis

Imagem - Bruno Reis cobra ações do governo após pichações de facção criminosa na Barra

Bruno Reis cobra ações do governo após pichações de facção criminosa na Barra

Mais recentes

Imagem - Apostas baianas faturam R$ 200 mil na Mega-Sena

Apostas baianas faturam R$ 200 mil na Mega-Sena
Imagem - Primeiro foragido do presídio de Eunápolis é recapturado nove meses após fuga

Primeiro foragido do presídio de Eunápolis é recapturado nove meses após fuga
Imagem - Rodoviários de Salvador protestam contra agressão e ameaça de morte à motorista

Rodoviários de Salvador protestam contra agressão e ameaça de morte à motorista

MAIS LIDAS

Imagem - MEC oferece mestrado e doutorado gratuitos para professores; saiba como se inscrever
01

MEC oferece mestrado e doutorado gratuitos para professores; saiba como se inscrever

Imagem - Lições da demissão em massa do Itaú
02

Lições da demissão em massa do Itaú

Imagem - Concursos de TI em 2025: vagas públicas com salários de até R$ 26 mil
03

Concursos de TI em 2025: vagas públicas com salários de até R$ 26 mil

Imagem - Vídeo vazado: ex-deputado TH Joias aparece em encontro sexual com líder do CV
04

Vídeo vazado: ex-deputado TH Joias aparece em encontro sexual com líder do CV