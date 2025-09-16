RECONHECIMENTO

Salvador ganha prêmio de capital com melhor gestão financeira do país

Premiação foi realizada na segunda-feira (15), em Brasília

Monique Lobo

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 22:28

Salvador ganha prêmio de gestão fiscal Crédito: Valter Pontes/ Secom

A transparência na gestão fiscal e o cumprimento das obrigações financeiras da Prefeitura de Salvador foram reconhecidos, na segunda-feira (15), pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), do Ministério da Fazenda.

A capital baiana recebeu o reconhecimento Capag A+, título concedido a estados e municípios que alcançam a nota máxima no Índice de Capacidade de Pagamento (Capag), no III Prêmio Qualidade da Informação Contábil e Fiscal para Entes da Federação, realizado em Brasília.

A cidade também foi eleita como a capital com os melhores dados financeiros e fiscais na categoria “Melhor Desempenho Nacional”. A pontuação subiu de 99,63% para 100% em relação ao ano anterior.

“Esse reconhecimento da Secretaria do Tesouro Nacional é motivo de orgulho para todos nós que fazemos a gestão de Salvador. Nossa cidade tem se destacado nacionalmente não apenas pelas grandes obras, programas sociais e transformações urbanas, mas também pelo compromisso com a transparência, o equilíbrio fiscal e o uso responsável dos recursos públicos”, afirmou o prefeito Bruno Reis.

Para ele, a boa gestão financeira é o alicerce que nos permite fazer investimentos que garantiram a transformação vivida por Salvador nos últimos anos. “Esse resultado é fruto de muito planejamento, dedicação e responsabilidade. Seguiremos firmes nesse propósito, com as contas organizadas, com credibilidade e capacidade de investir cada vez mais no desenvolvimento social e econômico de Salvador”, salientou.

A secretária da Fazenda de Salvador, Giovanna Victer, também comemorou os resultados. “Salvador se consolida ainda mais como referência nacional em transparência e qualidade na gestão fiscal. As práticas implementadas demonstram equilíbrio e responsabilidade na aplicação dos recursos públicos. Consideramos a sustentabilidade fiscal essencial para continuarmos a promover o desenvolvimento social e econômico da nossa cidade”, disse.

Em sua terceira edição, o prêmio reconhece estados e municípios que se destacam pela consistência das informações enviadas ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) e pela análise do Capag, índice que avalia a situação fiscal dos entes federativos interessados em contratar novas operações de crédito com garantia da União.