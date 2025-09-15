Acesse sua conta
Concursos de TI em 2025: vagas públicas com salários de até R$ 26 mil

Diversos órgãos devem abrir inscrições para concursos público ainda este ano

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 05:30

Inteligência Artificial
Inteligência Artificial Crédito: Foto: Shutterstock

Em 2025, diversos órgãos públicos em diferentes estados abrirão concursos na área de Tecnologia da Informação com salários que variam de R$ 3 mil a R$ 26 mil. As seleções incluem oportunidades em tribunais, conselhos regionais, institutos federais e fundações hospitalares, com vagas para os níveis médio, técnico e superior em todo o país.

Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo (CRM-ES) realizará concurso público sob responsabilidade do Instituto Quadrix. O certame oferecerá vagas para cargos de níveis médio e superior, incluindo auxiliar, agente, técnico, analista e outros, em áreas como administração, saúde, jurídica e tecnologia da informação. A lotação será no Espírito Santo (ES) e a remuneração varia entre R$ 2.270,11 e R$ 12.337,37. O número de vagas ainda será definido.

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) realizará concurso público em 2025 para o cargo de auditor de controle externo. O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) será responsável pela organização do certame, que ofertará 40 vagas destinadas a profissionais com nível superior, com foco em Tecnologia da Informação e outras áreas. A lotação será no Rio de Janeiro (RJ) e a remuneração pode chegar a R$ 26 mil.

Hospital de Clínicas Gaspar Vianna

A Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, no Pará, lançará concurso público com organização da Consulplan. Serão ofertadas 219 vagas em cargos de níveis médio e superior, incluindo a área de Tecnologia da Informação e outras. A lotação será no estado do Pará (PA) e a remuneração pode chegar a R$ 3 mil.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) terá concurso público organizado pelo Instituto OACP. O processo seletivo será para o cargo de analista judiciário, de nível superior, com oportunidades na área de Tecnologia da Informação e outras. A lotação será no Rio de Janeiro (RJ), com remuneração de R$ 9 mil. O número de vagas ainda será definido.

Agência Estadual de Tecnologia da Informação de Pernambuco

A Agência Estadual de Tecnologia da Informação de Pernambuco (ATI-PE) realizará concurso público para o cargo de analista em gestão de tecnologia da informação e comunicação. Serão ofertadas 82 vagas para candidatos de nível superior. A lotação será em Pernambuco (PE) e a remuneração pode chegar a R$ 9 mil. A banca organizadora ainda será definida.

Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro

O Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (Proderj) terá concurso público com banca organizadora ainda a ser definida. O certame será voltado para a área de tecnologia da informação, com cargos de níveis médio, técnico e superior. A lotação será no Rio de Janeiro (RJ) e a remuneração pode chegar a R$ 6,8 mil. O número de vagas ainda será definido.

