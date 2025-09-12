Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salário de R$ 31 mil: inscrições para concurso do MP-BA encerram na próxima semana

Candidaturas podem ser realizadas até o dia 18 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 09:56

Ministério Público da Bahia (MP BA)
Ministério Público da Bahia (MP BA) Crédito: Reprodução

As inscrições para o concurso público do Ministério Público da Bahia (MP-BA) encerram na próxima semana, no dia 18 de setembro. O certame visa contratar 20 pessoas para o cargo de Promotor de Justiça. Dessas, dez são para ampla concorrência, seis são para negros, duas são para pessoas com deficiência (PCDs), uma é para candidato indígena e uma para quilombola. O salário para o cargo é de R$ 31 mil. 

As inscrições devem ser feitas diretamente pelo site da banca escolhida para o certame, a Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico (Cefet Bahia). A taxa de inscrição é de R$ 340. O concurso tem validade de dois anos, contados da data de sua homologação, prazo este que pode ser estendido por igual período, a critério da Administração.

Saiba mais informações sobre o cargo e o cronograma do concurso

Veja mais detalhes sobre a vaga por Reprodução
Veja o cronograma completo do concurso por Reprodução
Veja o cronograma completo do concurso por Reprodução
Veja o cronograma completo do concurso por Reprodução
Veja o cronograma completo do concurso por Reprodução
Veja o cronograma completo do concurso por Reprodução
1 de 6
Veja mais detalhes sobre a vaga por Reprodução

Os candidatos vão passar por três fases de avaliação: prova objetiva e discursiva, oral e análise de títulos. A prova objetiva será aplciada no dia 19 de outubro deste ano, no turno vespertino, em Salvador. As provas discursivas acontecem nos dias 24, 25, 31 de janeiro e 1 de fevereiro de 2026, também pela tarde, na capital baiana.

Leia mais

Imagem - Câmara dos Deputados autoriza concurso público com salários iniciais de até R$ 29 mil

Câmara dos Deputados autoriza concurso público com salários iniciais de até R$ 29 mil

Imagem - Tribunal de Justiça abre concurso público com salários de até R$ 9 mil

Tribunal de Justiça abre concurso público com salários de até R$ 9 mil

Imagem - Tribunal de Contas anuncia concurso público com salários de até R$ 20 mil

Tribunal de Contas anuncia concurso público com salários de até R$ 20 mil

A avaliação oral será realizada entre os dias 29 de julho e 11 de agosto de 2026. Os documentos da prova de títulos, por sua vez, devem ser enviados nos dias 2, 3 e 4 de setembro de 2026.

Veja o edital completo.

Mais recentes

Imagem - BYD anuncia 50 vagas exclusivas para pessoas com deficiência em Camaçari; veja como concorrer

BYD anuncia 50 vagas exclusivas para pessoas com deficiência em Camaçari; veja como concorrer
Imagem - Concursos públicos têm mais de 10 mil vagas com salários de até R$ 32 mil

Concursos públicos têm mais de 10 mil vagas com salários de até R$ 32 mil
Imagem - Câmara dos Deputados autoriza concurso público com salários iniciais de até R$ 29 mil

Câmara dos Deputados autoriza concurso público com salários iniciais de até R$ 29 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro
01

Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro

Imagem - Mark Zuckerberg confirma fim dos celulares; veja o que vai substituir
02

Mark Zuckerberg confirma fim dos celulares; veja o que vai substituir

Imagem - Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista
03

Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista

Imagem - 5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas
04

5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas