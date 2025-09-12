OPORTUNIDADE

Salário de R$ 31 mil: inscrições para concurso do MP-BA encerram na próxima semana

Candidaturas podem ser realizadas até o dia 18 de setembro

Millena Marques

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 09:56

Ministério Público da Bahia (MP BA) Crédito: Reprodução

As inscrições para o concurso público do Ministério Público da Bahia (MP-BA) encerram na próxima semana, no dia 18 de setembro. O certame visa contratar 20 pessoas para o cargo de Promotor de Justiça. Dessas, dez são para ampla concorrência, seis são para negros, duas são para pessoas com deficiência (PCDs), uma é para candidato indígena e uma para quilombola. O salário para o cargo é de R$ 31 mil.

As inscrições devem ser feitas diretamente pelo site da banca escolhida para o certame, a Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico (Cefet Bahia). A taxa de inscrição é de R$ 340. O concurso tem validade de dois anos, contados da data de sua homologação, prazo este que pode ser estendido por igual período, a critério da Administração.

Os candidatos vão passar por três fases de avaliação: prova objetiva e discursiva, oral e análise de títulos. A prova objetiva será aplciada no dia 19 de outubro deste ano, no turno vespertino, em Salvador. As provas discursivas acontecem nos dias 24, 25, 31 de janeiro e 1 de fevereiro de 2026, também pela tarde, na capital baiana.