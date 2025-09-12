Acesse sua conta
Câmara dos Deputados autoriza concurso público com salários iniciais de até R$ 29 mil

Oportunidades são para Analista Legislativo e Técnico Legislativo

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 07:59

Concurso público está aberto em prefeitura
Concurso público da Câmara dos Deputados é autorizado  Crédito: Shutterstock

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, autorizou a abertura de um concurso público com salários iniciais de até R$ 29 mil para a Casa Legislativa. A autorização foi publicada em edição extra do Diário Oficial da Câmara dos Deputados na última quinta-feira (11).

O certame será destinado aos cargos de Analista Legislativo, nas seguintes atribuições: Registro e Redação, Processo Legislativo e Gestão, Comunicação Social, Documentação e Informação Legislativa, Museólogo, Engenheiro e Médico.

Também há vagas para o Técnico Legislativo, nas seguintes atribuições: Policial Legislativo Federal, Assistente Legislativo e Assistente Administrativo.

Apesar da autorização, os quantitativos de vagas para provimento imediato e do respectivo cadastro de reserva não foram divulgados até o momento. Os salários iniciais variam entre R$ 19.616,98 (Técnico Legislativo) e R$ 29.462,78 (Analista Legislativo).

