CIDADE VERDE

Prefeitura de Salvador bate recorde e planta mais de 12 mil árvores em 2025

Ivan Euler defende arborização e pede cuidado da população com as mudas

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 14:57

Árvores plantadas em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/ Secom PMS

A Prefeitura de Salvador concluiu na tarde desta segunda-feira (8) mais uma fase da Operação Plantio-Chuva 2025, iniciativa anual voltada à arborização urbana. Nesta etapa, 26 mudas, entre elas sibipiruna e jacarandá, foram plantadas no bairro do Itaigara, próximo ao Shopping Cidade.

A ação, organizada pela Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis), utiliza o período de chuvas para favorecer o enraizamento e a adaptação das mudas ao solo urbano. O secretário Ivan Euler ressaltou a importância estratégica do momento. “Durante a operação, o plantio de árvores é elevado. As árvores plantadas seguem as diretrizes, com altura de 2,5 metros. Embora, neste momento, algumas delas ainda não sejam totalmente visíveis devido ao seu porte, representam a esperança, por parte da secretaria, de uma cidade cada vez mais arborizada. Elas crescerão em breve, como as que plantamos em anos anteriores, e a população poderá apreciar uma cidade mais verde”, afirmou.

Euler também destacou que 2025 registrou o maior número de mudas desde o início da operação, ultrapassando 12 mil plantios. “A cada ano, implementamos novas ações, e este ano foi o período em que mais plantamos árvores desde o início de 2021. Esta operação é crucial, pois nos permite intensificar e expandir a arborização em nossa cidade”, completou.

Apesar do avanço, o secretário alertou para o vandalismo, apontado como o maior desafio da iniciativa. “Infelizmente, algumas árvores sofrem perdas por diferentes motivos, mas esse ainda é o principal problema em Salvador”, disse.

O diretor do Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural (Savam), João Resch, avaliou positivamente os resultados. “Neste ano, alcançamos um índice muito positivo. Desde 2021, a operação de plantio de árvores registrou o maior número de mudas plantadas. Decidimos estender a operação, aproveitando o período de chuvas recentes na cidade. A avaliação deste ano é extremamente positiva, superando todas as expectativas. Para nós, é muito importante termos plantado mais de 12 mil árvores em diversas localidades do município. Isso demonstra o compromisso da gestão municipal com a arborização urbana”, afirmou.

Moradores da região também aprovaram a ação. A assistente social Alessandra Gomes, de 38 anos, disse que o projeto “ajuda a melhorar a qualidade de vida de quem mora e circula na região, além de embelezar e trazer benefícios para o clima”. Já a estudante Vanessa Pitangueiras, de 17 anos, destacou o impacto no bem-estar urbano: “É bom ver esse cuidado da Prefeitura. A gente sente a diferença quando a cidade fica mais verde e com sombra para caminhar. Qualquer cidade do mundo precisa mesmo de mais áreas verdes”.