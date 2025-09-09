BAHIA

Suspeitos de torturar de jovem de 18 anos após caso com esposa de mentor do crime são presos

Três suspeitos foram detidos na Operação “Provérbios 7”

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 18:50

Polícia Civil deflagra operação no Oeste Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

A Operação “Provérbios 7” da Polícia Civil da Bahia terminou com a prisão de três suspeitos de sequestrar e torturar um jovem de 18 anos na cidade de Buritirama, no Oeste da Bahia. As prisões foram efetuadas nesta segunda-feira (8).

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o grupo teria sequestrado um jovem de 18 anos em 2024. A vítima teria se envolvido com a esposa do mentor do crime e foi torturada.

Conforme apurado pela polícia, os suspeitos sequestraram o jovem na porta de uma escola, o torturaram e gravaram vídeos das agressões, que foram divulgados posteriormente em redes sociais.

Dois dos suspeitos foram localizados no bairro Buritis, em Barreiras, enquanto o terceiro foi preso no centro de Buritirama.

