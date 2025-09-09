Suspeitos de torturar de jovem de 18 anos após caso com esposa de mentor do crime são presos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 18:50
A Operação “Provérbios 7” da Polícia Civil da Bahia terminou com a prisão de três suspeitos de sequestrar e torturar um jovem de 18 anos na cidade de Buritirama, no Oeste da Bahia. As prisões foram efetuadas nesta segunda-feira (8).
De acordo com as investigações da Polícia Civil, o grupo teria sequestrado um jovem de 18 anos em 2024. A vítima teria se envolvido com a esposa do mentor do crime e foi torturada.
Conforme apurado pela polícia, os suspeitos sequestraram o jovem na porta de uma escola, o torturaram e gravaram vídeos das agressões, que foram divulgados posteriormente em redes sociais.
Dois dos suspeitos foram localizados no bairro Buritis, em Barreiras, enquanto o terceiro foi preso no centro de Buritirama.
Caso é investigado pela Polícia Civil
O grupo é investigado por tortura, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Além disso, eles também são investigados por envolvimento em homicídios da região.