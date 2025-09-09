CONQUISTA

CORREIO é destaque em duas categorias na 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo

Repórter Priscila Natividade e coordenadora de TilTok Sora Maia estão entre os vitoriosos da premiação

Monique Lobo

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 23:27

Duas das matérias do CORREIO vencedoras do Prêmio Sebrae de Jornalismo 2025

O jornal CORREIO levou o primeiro e o terceiro lugar em categorias diferentes da 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo. A cerimônia de premiação da etapa Bahia aconteceu na noite desta terça-feira (9), no auditório da Federação das Indústrias do estado da Bahia (FIEB), em Salvador.



A repórter Priscila Natividade levou o 1º e o 3º lugar na categoria "Texto" com as matérias "O Shopping do Povo de Santo" e "Não é só sonho", respectivamente. "Essas duas reportagens são muito especiais para mim enquanto repórter porque reforçam toda a importância de que a gente continue contando as melhores histórias que muitas vezes são invisíveis, silenciadas, escondidas em outras pautas ou em lugares onde você nem esperava encontrá-las. Guarda ali identidade, conexão, memória, cotidiano, histórias reais", falou Priscila.

Já a coordenadora do TikTok do jornal, Sora Maia, conquistou o 3º lugar na categoria "Fotojornalismo" também pela matéria "Não é só sonho", desta vez com a imagem que ilustrou a capa da edição.

Além disso, a fotógrafa Marina Silva, ex-CORREIO, também levou o 1º e o 2º lugar em "Fotojornalismo" com as imagens das reportagens "Guardião das folhas e amigo de Verger" e "Um negócio Criativo, colaborativo e preto".

"É bom ver o jornal fechando os três prêmios nesta categoria. E é importante a gente marcar presença e mostrar a excelência do nosso trabalho através de um prêmio desse, que é uma referência para a categoria, e que já tá virando uma tradição. E o CORREIO tá sempre bem representado, tanto na imagem quanto no texto", comemorou Sora Maia.

Marina Silva celebrou o bicampeonato: "Ano passado, quando ganhei esse prêmio, pensei:'Nossa, que sorte a minha'. Mas ganhando esse prêmio novamente, pelo segundo ano seguido, acho que posso pensar que estou fazendo algo certo, né?".

Finalistas da etapa regional

A 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo, organizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), conta com quatro categorias profissionais - "Texto", "Áudio", "Vídeo"e "Fotojornalismo" - e uma de "Jornalismo Universitário".