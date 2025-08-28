EMPREENDEDORES

Conheça os vencedores regionais da 8ª edição do Prêmio Academia Assaí

A premiação recebeu mais de 7,5 mil inscrições na edição de 2025

Monique Lobo

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 20:20

Empreendedores são premiados na edição de 2024 do Prêmio Academia Assaí, em São Paulo (SP) Crédito: Divulgação/Instituto Assaí

Nesta 8ª edição, o Prêmio Academia Assaí recebeu mais de 7,5 mil inscrições, das quais 30 se destacaram como vencedores(as) regionais. São seis por região geográfica - 2 de cada categoria (Venda por encomenda, Ambulante e Ponto Fixo), que agora avançam para a fase nacional, que será realizada em São Paulo, em outubro. No Estado da Bahia, três empreendedores(as) se destacaram com negócios que produzem licor goumert, culinária vegetal e produtos regionais, evidenciando a diversidade e a criatividade local.

“Essa seleção reflete não apenas o talento individual, mas também a força do setor alimentício regional, que cresce e se profissionaliza a cada edição da premiação. Nesta edição de 2025, o Prêmio beneficiou 2.100 inscritos com apoio financeiro, e capacitação em gestão de negócios”, explica Fábio Lavezo, Gerente de Sustentabilidade e Investimento Social do Assaí Atacadista.

Criado em 2018 para valorizar e capacitar empreendedores(a) do setor alimentício, o Prêmio Academia Assaí celebra o talento de micro e pequenos(as) empreendedores(as) em todo o Brasil. Entre os(as) vencedores(as) regionais deste ano, mais de 83% se autodeclaram como pretos ou pardos , além de uma participante indígena, reforçando o compromisso da iniciativa com a diversidade e inclusão.

Um outro destaque desta edição é a diversidade de negócios. Além de empreendimentos em estágios diferentes de desenvolvimento e porte, a premiação destacou uma variedade de empreendimentos, que atuam em confeitarias, com produtos saudáveis, culinária vegetal, coreana, japonesa, produção de licor, orgânicos da região amazônica, pães caseiros, entre outros.

Disputa final

Na etapa final, 30 empreendedores(as) que se consagraram como vencedores(as) regionais, dois em cada categoria (Venda por encomenda, Ponto Fixo e Ambulante), totalizando seis por região do país, levaram para casa R$ 3 mil, um smartphone, assessoria individual para o negócio e uma viagem para uma semana de imersão presencial em São Paulo, com todas as despesas cobertas.

Somando as premiações ao longo das etapas anteriores, cada um(a) dos(as) vencedores(as) regionais já recebeu mais de R$ 5 mil em dinheiro. Na etapa nacional, um(a) vencedor(a) de cada categoria receberá mais R$ 15 mil e o título de destaque nacional, após todos se apresentarem para uma banca avaliadora formada por especialistas em negócios.

Além disso, os(as) empreendedores(as) poderão ser reconhecidos em uma das categorias especiais, como Inovação, Sustentabilidade e Tecnologia, recebendo uma premiação de R$ 5 mil referente a cada categoria.

Abaixo, confira a lista por região:

Região Centro-Oeste:

Vendas por Encomenda:

Bárbara Barreto de Carvalho – Brasília, DF – Bárbara Brisa - Comida Coreana

Margaret Oliveira Cavalcante Silva – Goiânia, GO – Bundt Bolos Caseiros Sofisticados

Vendedor(a) Ambulante:

Dirlei de Oliveira da Silva – Campo Grande, MS – Cuscuz Mandacaru

Julyane da Silva Leite – Cuiabá, MT – Julyane Leite Confeitaria

Ponto de venda fixo:

Rickson Vinicius dos Reis Rodrigues – Goiânia, GO – Du Rick Doceria e Açaíteria

Willians Balbino de Sousa – Caldas Novas, GO – Point do Acarajé

Região Norte:

Vendas por Encomenda:

Nádia da Rocha Silva – Rio Branco, AC – Pães Caseiros da Nádia

Silvia Adriana Garcia Nascimento – Manaus, AM – La Vida Confeitaria Artesanal

Vendedor(a) Ambulante:

Francisca Luciana Araújo Lisboa de Athayde – Igarapé-Açu, PA – Tolú Orgânicos da Amazônia

Zuleima Marin – Manaus, AM – Antojitos Delícias Artesanais

Ponto de venda fixo:

Gustavo Alves – Ananindeua, PA – Un. Burger

Kleberson Ryan Matos de Souza – Belém, PA – Theo do Bolo

Nordeste:

Vendas por Encomenda:

Luiz Felipe de Oliveira Pinto – Crato, CE – Cariri Cacau

Pedro Henrique Leite da Silva – Recife, PE – PL Doceiro

Vendedor(a) Ambulante:

Camila Brunelli Cruz – Salvador, BA – Licor da Mila

Pryscilla de Lima Arantes – João Pessoa, PB – Milhó Grãos no Pote

Ponto de venda fixo:

Rafaela Azevedo de Jesus – Alagoinhas, BA – Flor de Feijão - Culinária Vegetal

Scarllet Casagrande Costa – Itacaré, BA – ÊÊÊ BAIAAANA

Região Sul:

Vendas por Encomenda:

Célia Aparecida Rodrigues de Araújo – Castro, PR – Ateliê Célia Rodrigues Confeitaria Artes

Micaela Gonçalves Diaz – Porto Alegre, RS – Brownie da Mica!

Vendedor(a) Ambulante:

Eunice Teresinha Franco Praizner – Guarapuava, PR – Eunice do Churros

Fernanda Lacerda da Silveira – Curitiba, PR – Fer Bombom no Copo

Ponto de venda fixo:

Felipe Benvenuto Façanha de Sá – Foz do Iguaçu, PR – Mamute Burgers

Vanea Senger – Curitiba, PR – Empório Torre Antônia

Região Sudeste:

Vendas por Encomenda:

Alexsandra Souza da Silva – Duque de Caxias, RJ – Top Fit Saudáveis

Keila Moraes Moscardi da Silva – Francisco Morato, SP – Sabor do Amor

Vendedor(a) Ambulante:

Bruno Celso Jesus do Nascimento – Nilópolis, RJ – Influência do Sabor

Pâmela da Silva Machado Amaral – Duque de Caxias, RJ – Amarals Creperia

Ponto de venda fixo:

Aline Cristina Ferreira do Nascimento – Rio de Janeiro, RJ – Yaki Sushi Bar