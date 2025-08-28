Conheça os vencedores regionais da 8ª edição do Prêmio Academia Assaí

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 20:20
Nesta 8ª edição, o Prêmio Academia Assaí recebeu mais de 7,5 mil inscrições, das quais 30 se destacaram como vencedores(as) regionais. São seis por região geográfica - 2 de cada categoria (Venda por encomenda, Ambulante e Ponto Fixo), que agora avançam para a fase nacional, que será realizada em São Paulo, em outubro. No Estado da Bahia, três empreendedores(as) se destacaram com negócios que produzem licor goumert, culinária vegetal e produtos regionais, evidenciando a diversidade e a criatividade local.
“Essa seleção reflete não apenas o talento individual, mas também a força do setor alimentício regional, que cresce e se profissionaliza a cada edição da premiação. Nesta edição de 2025, o Prêmio beneficiou 2.100 inscritos com apoio financeiro, e capacitação em gestão de negócios”, explica Fábio Lavezo, Gerente de Sustentabilidade e Investimento Social do Assaí Atacadista.
Confira as vencedoras baianas
Criado em 2018 para valorizar e capacitar empreendedores(a) do setor alimentício, o Prêmio Academia Assaí celebra o talento de micro e pequenos(as) empreendedores(as) em todo o Brasil. Entre os(as) vencedores(as) regionais deste ano, mais de 83% se autodeclaram como pretos ou pardos , além de uma participante indígena, reforçando o compromisso da iniciativa com a diversidade e inclusão.
Um outro destaque desta edição é a diversidade de negócios. Além de empreendimentos em estágios diferentes de desenvolvimento e porte, a premiação destacou uma variedade de empreendimentos, que atuam em confeitarias, com produtos saudáveis, culinária vegetal, coreana, japonesa, produção de licor, orgânicos da região amazônica, pães caseiros, entre outros.
Na etapa final, 30 empreendedores(as) que se consagraram como vencedores(as) regionais, dois em cada categoria (Venda por encomenda, Ponto Fixo e Ambulante), totalizando seis por região do país, levaram para casa R$ 3 mil, um smartphone, assessoria individual para o negócio e uma viagem para uma semana de imersão presencial em São Paulo, com todas as despesas cobertas.
Somando as premiações ao longo das etapas anteriores, cada um(a) dos(as) vencedores(as) regionais já recebeu mais de R$ 5 mil em dinheiro. Na etapa nacional, um(a) vencedor(a) de cada categoria receberá mais R$ 15 mil e o título de destaque nacional, após todos se apresentarem para uma banca avaliadora formada por especialistas em negócios.
Além disso, os(as) empreendedores(as) poderão ser reconhecidos em uma das categorias especiais, como Inovação, Sustentabilidade e Tecnologia, recebendo uma premiação de R$ 5 mil referente a cada categoria.
Abaixo, confira a lista por região:
Região Centro-Oeste:
Vendas por Encomenda:
Bárbara Barreto de Carvalho – Brasília, DF – Bárbara Brisa - Comida Coreana
Margaret Oliveira Cavalcante Silva – Goiânia, GO – Bundt Bolos Caseiros Sofisticados
Vendedor(a) Ambulante:
Dirlei de Oliveira da Silva – Campo Grande, MS – Cuscuz Mandacaru
Julyane da Silva Leite – Cuiabá, MT – Julyane Leite Confeitaria
Ponto de venda fixo:
Rickson Vinicius dos Reis Rodrigues – Goiânia, GO – Du Rick Doceria e Açaíteria
Willians Balbino de Sousa – Caldas Novas, GO – Point do Acarajé
Região Norte:
Vendas por Encomenda:
Nádia da Rocha Silva – Rio Branco, AC – Pães Caseiros da Nádia
Silvia Adriana Garcia Nascimento – Manaus, AM – La Vida Confeitaria Artesanal
Vendedor(a) Ambulante:
Francisca Luciana Araújo Lisboa de Athayde – Igarapé-Açu, PA – Tolú Orgânicos da Amazônia
Zuleima Marin – Manaus, AM – Antojitos Delícias Artesanais
Ponto de venda fixo:
Gustavo Alves – Ananindeua, PA – Un. Burger
Kleberson Ryan Matos de Souza – Belém, PA – Theo do Bolo
Nordeste:
Vendas por Encomenda:
Luiz Felipe de Oliveira Pinto – Crato, CE – Cariri Cacau
Pedro Henrique Leite da Silva – Recife, PE – PL Doceiro
Vendedor(a) Ambulante:
Camila Brunelli Cruz – Salvador, BA – Licor da Mila
Pryscilla de Lima Arantes – João Pessoa, PB – Milhó Grãos no Pote
Ponto de venda fixo:
Rafaela Azevedo de Jesus – Alagoinhas, BA – Flor de Feijão - Culinária Vegetal
Scarllet Casagrande Costa – Itacaré, BA – ÊÊÊ BAIAAANA
Região Sul:
Vendas por Encomenda:
Célia Aparecida Rodrigues de Araújo – Castro, PR – Ateliê Célia Rodrigues Confeitaria Artes
Micaela Gonçalves Diaz – Porto Alegre, RS – Brownie da Mica!
Vendedor(a) Ambulante:
Eunice Teresinha Franco Praizner – Guarapuava, PR – Eunice do Churros
Fernanda Lacerda da Silveira – Curitiba, PR – Fer Bombom no Copo
Ponto de venda fixo:
Felipe Benvenuto Façanha de Sá – Foz do Iguaçu, PR – Mamute Burgers
Vanea Senger – Curitiba, PR – Empório Torre Antônia
Região Sudeste:
Vendas por Encomenda:
Alexsandra Souza da Silva – Duque de Caxias, RJ – Top Fit Saudáveis
Keila Moraes Moscardi da Silva – Francisco Morato, SP – Sabor do Amor
Vendedor(a) Ambulante:
Bruno Celso Jesus do Nascimento – Nilópolis, RJ – Influência do Sabor
Pâmela da Silva Machado Amaral – Duque de Caxias, RJ – Amarals Creperia
Ponto de venda fixo:
Aline Cristina Ferreira do Nascimento – Rio de Janeiro, RJ – Yaki Sushi Bar
Paula Lorrane Nunes Alves – Belford Roxo, RJ – Aluape Confeitaria