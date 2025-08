CONFIRA

Prêmio Melhores da Gastronomia anuncia data da premiação em Salvador

Evento vai reunir os principais nomes da gastronomia baiana para celebrar talentos

A primeira edição do Prêmio Melhores da Gastronomia: Edição Salvador já tem data marcada para celebrar os grandes destaques da da gastronomia da capital baiana. A cerimônia de premiação será realizada no dia 29 de agosto (sexta-feira), às 19h, no Centro de Convenções de Salvador, reunindo chefs renomados, donos de restaurantes, críticos e personalidades do setor. >