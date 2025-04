COMIDA BOA

Prêmio Melhores da Gastronomia Salvador divulga primeiros finalistas; confira

Categorias são Chef do Ano, Melhor Restaurante (Categoria Geral) e Melhor Restaurante Regional de Cozinha Brasileira

Tharsila Prates

Publicado em 5 de abril de 2025 às 05:00

Na categoria Chef do Ano, concorrem Fabrício Lemos, Preta e Dante Bassi Crédito: Divulgação

Falta pouco para a capital baiana conhecer quais chefs e restaurantes receberão o prêmio “Melhores da Gastronomia: Edição Salvador”. Os primeiros finalistas serão anunciados ao público a partir desta segunda (7), no perfil oficial da premiação no Instagram (@melhoresdagastronomia), nas categorias Chef do Ano, Melhor Restaurante (Categoria Geral) e Melhor Restaurante Regional de Cozinha Brasileira.>

Ao todo, a iniciativa contemplará 38 premiados entre Categorias, Destaques e Melhores Profissionais, além de uma homenagem especial a uma personalidade da Gastronomia. Com avaliações realizadas por especialistas e participação popular, os finalistas continuarão a ser revelados até o dia 15 de abril. >

Na categoria Chef do Ano, concorrem Fabrício Lemos, chef baiano formado pela prestigiada escola francesa Le Cordon Bleu, que retornou ao Brasil para fundar o Grupo Origem e figura na lista do The Best Chef Awards 2024; Preta (Angeluci Figueiredo), chef baiana que comanda os restaurantes Preta (na Ilha dos Frades), o Preta Bistrô (no Museu de Arte Contemporânea) e o Preta Tira-Chapéu (no Palacete Tira-Chapéu), e tem seu nome reconhecido nacional e internacionalmente por sua gastronomia afetiva e afro-brasileira; e Dante Bassi, que divide a cozinha do restaurante Manga com a chef alemã Katrin, tem formação pelo Culinary Institute of America e já trabalhou no D.O.M. de Alex Atala.>

Já na categoria Melhor Restaurante (Categoria Geral), os indicados são Amado, comandado pelo chef Edinho Engel, referência na culinária contemporânea e com uma vista deslumbrante para a Baía de Todos-os-Santos; Manga, restaurante que reflete a experiência de seus chefs Dante e Katrin, e foi listado entre os 100 melhores da América Latina pelo Latam 50 Best Restaurants 2024; e Origem, dos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, que se destaca pela fusão entre a gastronomia ancestral e contemporânea e também figura na lista dos melhores da América Latina.>

Na categoria Melhor Restaurante Regional de Cozinha Brasileira, os indicados são Casa de Tereza, da renomada chef Tereza Paim, que une tradição baiana e influências internacionais; Dona Mariquita, da chef Leila Carreiro, que resgata as raízes da culinária afro-brasileira e valoriza ingredientes típicos como o dendê; e Preta, um dos mais exclusivos do estado, na Ilha dos Frades, onde a chef Preta entrega uma experiência única de sabores, valorizando a culinária regional.>

Premiação>

Os grandes vencedores do Melhores da Gastronomia serão conhecidos em maio, em uma cerimônia que reunirá os principais nomes da gastronomia baiana e nacional. Ao todo, 114 estabelecimentos foram avaliados, levando em conta sabor, apresentação, criatividade, qualidade, atendimento e originalidade. Entre as demais categorias em disputa estão os melhores da Cozinha Italiana, Asiática, Mediterrânea, Pizzaria, Ambiente, Carta de Drinks, Doceria, Padaria, Café da Manhã, Mixologista, Maitre, Restauranteur, Patissier, Ambiente, Atendimento ao Cliente, entre outros.>

O reconhecimento celebra o potencial criativo da gastronomia local e a excelência dos profissionais envolvidos. O Prêmio Melhores da Gastronomia lançará ainda um Guia Gastronômico, passando a oferecer um canal qualificado de referências para o público soteropolitano e turistas com os principais estabelecimentos de diversos segmentos.>

A iniciativa partiu de três grandes nomes da gastronomia baiana - a promoter e produtora de eventos Licia Fabio; o jornalista e crítico gastronômico Ronaldo Jacobina e o contador e CEO do HubNexxo – empresa reconhecida nacionalmente em contabilidade para restaurantes – Paulo Neto. O projeto tem apoio do jornal CORREIO.>

Conheça cada um dos finalistas >

• Chef do Ano >

Fabrício Lemos>

Natural de Salvador, o chef é formado pela renomada Escola de Gastronomia Francesa Le Cordon Bleu. Liderou uma equipe de funcionários na Ritz Carlton, empresa estadunidense de hotéis de luxo, e retornou ao Brasil, em 2010, decidido a abrir seu próprio restaurante. Ao lado da chef Lisiane Arouca, criou os sete restaurantes que formam o Grupo Origem - Origem, Ori, Omí, Mini Bar Gem, Segreto Ristorantino, Boteco Megiro e Fera Rooftop. Fabrício integra a lista do The Best Chef Awards 2024. >

Preta >

À frente dos restaurantes Preta (na Ilha dos Frades), o Preta Bistrô (no Museu de Arte Contemporânea) e o Preta Tira-Chapéu (no Palacete Tira-Chapéu), a chef ajudou a colocar a gastronomia baiana na rota do Brasil e do mundo, se tornando um dos nomes mais respeitados no segmento. Oferece uma experiência gastronômica intimista e personalizada, que combina ingredientes frescos e típicos da Bahia com um toque de sofisticação. Além da cozinha, Preta também se destaca como promotora da cultura e da hospitalidade baiana, tornando sua marca sinônimo de autenticidade e excelência.>

Dante Bassi>

Soteropolitano apaixonado pela gastronomia, Dante Bassi comanda o restaurante Manga ao lado da chef alemã e companheira Katrin. Ambos se conheceram quando trabalhavam no D.O.M, restaurante do chef Alex Atala, em São Paulo. Dante se formou no Culinary Institute of America e foi considerado um dos melhores chefs do mundo em 2024, segundo The Best Chef Awards.>

• Categoria Melhor Restaurante (Geral) >

Restaurante Amado >

Possui uma das culinárias contemporâneas mais famosas de Salvador. A cozinha é assinada pelo chef/restaurateur Edinho Engel, também proprietário do restaurante Manacá, em São Paulo. O cardápio é diverso, e a gastronomia se completa com a vista deslumbrante para a Baía de Todos-os-Santos. >

Restaurante Manga >

Idealizado pelo casal de chefs Dante e Katrin, o restaurante Manga habita um casarão renovado no coração do Rio Vermelho. O menu criativo é um dos grandes diferenciais da culinária, que reflete as experiências, gostos e estilo que os chefs desenvolveram ao longo de suas carreiras. Foi considerado um dos 100 melhores da América Latina, de acordo com a Latam 50 Best Restaurants 2024, ocupando a 90ª posição. >

Restaurante Origem >

O restaurante dos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca ajudou a colocar a capital baiana na rota de prêmios nacionais e internacionais. O Origem aparece no ranking dos 100 melhores restaurantes da América Latina de 2024, segundo a Latam 50 Best Restaurants. Os pratos mesclam referências ancestrais e a culinária contemporânea em um cardápio rico em diversidade servido na Pituba.>

• Melhor Restaurante Regional de Cozinha Brasileira >

Casa de Tereza>

Comandado pela chef premiada Tereza Paim, o Casa de Tereza tem lugar reservado no coração dos baianos. As referências à cozinha baiana com saberes e sabores de sua terra ganham ainda mais destaque com as influências gastronômicas de Portugal, Espanha e Itália, em uma mistura que aguça os sentidos. >

Dona Mariquita>

A cozinha afetiva é uma das marcas principais do restaurante comandado pela chef Leila Carreiro. O restaurante remonta a ancestralidade da culinária da Bahia e explora sua relação com as referências afro-brasileiras. É o dendê em seu ponto mais alto. >

Preta >