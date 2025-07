SAÚDE

Novo estudo revela qual caneta emagrecedora tem proteção maior contra doenças cardiovasculares

Pesquisa anunciada pela Eli Lilly comparou a dulaglutida com a tirzepatida

Thais Borges

Publicado em 31 de julho de 2025 às 12:54

Two injectors dosing pens for subcutaneous injection of antidiabetic medication or anti-obesity medication hovering over a blue background. Yellow measuring tape around the injectors. antidiabetic Crédito: Alones/Shutterstock

Um novo estudo que compara os medicamentos Mounjaro (tirzepatida) e Trulicity (dulaglutida) mostrou que o primeiro remédios tem proteção maior contra doenças cardiovasculares. A nova pesquisa foi divulgada nesta quinta-feira (31), pela Eli Lilly and Company, farmacêutica responsável pelas duas substâncias. >

O Surpass-Cvot é o primeiro estudo ‘head-to-head’ (análise comparativa) fase 3 que compara os desfechos cardiovasculares de dois tratamentos baseados em incretinas em adultos com diabetes tipo 2 e doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida. No caso da tirzepatida, houve melhorias em níveis de hemoglobina glicada, perda de peso, função renal e mortalidade por causas cardiovasculares. A pesquisa também indicou não inferioridade de eventos cardiovasculares adversos maiores como infarto, morte cardiovascular e AVC - ou seja, que é um tratamento que não tem eficácia menor do que as terapias já existentes. >

Mais de 13.000 pessoas em 30 países participaram da pesquisa, que durou mais de quatro anos e meio. Segundo a Eli Lilly, esse é o maior e mais longo estudo já realizado com tirzepatida até o momento.>

“As doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte entre as pessoas com diabetes tipo 2 e os resultados do Surpass-cvot demonstram que Mounjaro mantém o benefício cardioprotetor do Trulicity, agonista seletivo de GLP-1, enquanto proporciona benefícios adicionais, como maior proteção renal e redução geral do risco de morte. Estes achados fortalecem o posicionamento de Mounjaro como um potencial tratamento de primeira linha para pessoas com diabetes tipo 2 e doença cardiometabólica”, disse o vice-presidente executivo e presidente do negócio de cardiometabolismo da Lilly, Kenneth Custer.>