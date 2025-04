COMPETIÇÃO

Saiba quem são os finalistas do prêmio Melhores da Gastronomia Salvador

Premiação acontece em maio

A primeira edição do prêmio "Melhores da Gastronomia Salvador" já tem a sua lista de finalistas finalistas. Serão premiado os grandes destaques gastronômicos da capital baiana, em uma noite de celebração no mês de maio. Os nomes dos finalistas das 22 Categorias e das 5 premiações no quesito Melhores Profissionais foram escolhidos a partir de avaliações feitas por clientes e jurados especializados, que visitaram os estabelecimentos de forma anônima. A lista está disponível no perfil oficial da premiação no Instagram (@melhoresdagastronomia). >