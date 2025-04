VALOR ABAIXO DO MERCADO

Com lances a partir de R$ 29 mil, Bradesco leiloa mais de 50 imóveis

Quatro deles estão na Bahia

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de abril de 2025 às 22:04

Um dos imóveis fica no bairro SIM, em Feira de Santana Crédito: Reprodução/Mega Leilões

O Banco Bradesco vai realizar cinco leilões de imóveis no mês de abril. No total, serão ofertados 53 imóveis em todo o país, entre: apartamentos, casas, imóveis comerciais, terrenos e áreas rurais, localizados em diversos estados. Quatro desses imóveis estão localizados na Bahia e serão leiloados em três dias distintos. Eles estão localizados nas cidades de Feira de Santana, Barreiras, Entre Rios e Itaberaba. Os lances podem ser registrados pelo site do Mega Leilões.>

O primeiro leilão será realizado na próxima quinta-feira (17), a partir das 15h. Serão leiloados 24 imóveis, sendo um deles em Entre Rios, no Nordeste baiano. A casa localizada na Av. João de Souza Bacelar, Centro, possui terreno de 400 m² com 334 m² construídos. Ela fica no 1º andar da construção e possui débitos de condomínio e de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de aproximadamente R$ 12 mil. O pagamento pode ser feito à vista com 10% desconto ou parcelado (exceto para os lotes indicados de forma diversa em sua descrição). Os lances estão em R$ 21 mil. >

O certame seguinte é para o dia 23 de abril às 15h, ocasião em que será leiloado um terreno na cidade de Itaberaba, no Centro Norte da Bahia. O lote fica no Residencial Novo Horizonte com uma área de 631,20 m². O IPTU está em R$ 500,00. Ainda não há lances para o imóvel, que tem oferta inicial em R$ 82 mil. O pagamento pode ser feito à vista com 10% desconto ou parcelado (exceto para os lotes indicados de forma diversa em sua descrição).>

O terceiro leilão com imóveis na Bahia será feito no dia 24 de abril às 15h, com 12 imóveis em todo o país, sendo dois baianos. O pagamento é somente à vista e sem desconto. O primeiro está localizado na Rua Alto do Murici, no SIM, em Feira de Santana, Centro Norte do estado. O terreno estimado no local é de 210,0 0m², dos quais a construção ocupa 144,74m². O lance mínimo é de R$ 260 mil e ainda não há lances cadastrados.>

O segundo imóvel, por sua vez, é uma casa na Rua Vasconcelos, do loteamento Sombra da Tarde, em Barreiras, no Extremo Oeste. A área total é 125 m² e a área construída de 51,80 m². Os lances estão em R$ 273 mil. >

