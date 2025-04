CRIME

Seap foi avisada sobre violação da tornozeleira de suspeito de matar ex no Subúrbio

Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) afirma que ligou para vítima e suspeito

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de abril de 2025 às 19:00

Paulo Sérgio Santos Cerqueira Melhor Crédito: Reprodução

Paulo Sérgio Santos Cerqueira Melhor é considerado suspeito de matar a facadas a ex-companheira, Catarine Melhor de Souza Cerqueira, de 27 anos. O crime foi cometido na manhã desta segunda-feira (14), horas após a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) receber o alerta de que o aparelho utilizado pelo suspeito havia sido violado. No entanto, a pasta não esclareceu se uma viatura policial foi acionada para a residência da vítima. >

Segundo a Seap, o sinal de alerta foi recebido ainda durante a madrugada pelo Central de Monitorização Eletrônica de Pessoas (CMEP). "Imediatamente, seguindo o protocolo de monitoração estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foram feitos contatos telefônicos com o monitorado e com a mulher em medida protetiva, porém sem sucesso", comunicou. >

Em conformidade com a Lei das Execuções Penais, em caso de disparo do alarme, a central pode fazer contatos telefônicos ou sonoro, pela própria tornozeleira, ou até mesmo acionar a Polícia Militar para checar a situação no local. A Seap informou que "em cumprimento do protocolo, as forças de segurança foram avisadas para os procedimentos de praxe", mas não esclareceu se a Polícia militar chegou a ir até o suspeito ou até a casa da vítima. >

A PM também foi questionada se foi informada sobre a violação da tornozeleira e se uma viatura foi enviada para a casa da vítima, mas ainda não houve retorno.>

"A Seap informa ainda, que a violação aconteceu fora do perímetro de distância determinado pela justiça, para ser cumprido pelo monitorado", acrescentou a secretaria.>

Relembre o caso

Catarine foi esfaqueada na frente dos filhos de 3 e 7 anos, dentro da própria casa na Rua Barbacena, em São João do Cabrito, no Subúrbio de Salvador. O crime aconteceu por volta das 5h. Paulo Sérgio teria removido a tornozeleira antes de ir até a casa de Catarine, o que pode indicar premeditação no crime, para a família da vítima. >

Depois de matar Catarine, ele fugiu roubando o carro dela, um Gol, e ainda não foi localizado. Já a tornozeleira foi deixada nas proximidades do Parque São Bartolomeu e ainda estava com o sinal piscando ao ser encontrada. Ele arrombou a porta e entrou na casa, atacando a ex-mulher diante dos filhos. Paulo Sérgio teria puxado Catarine pelos cabelos, levado para um cômodo da casa, espancado a jovem e por fim a matado com golpes usando uma faca de serra. "Na frente das crianças. Ele é um monstro. Eu quero justiça, vai ficar mais uma nisso?", disse à TV Bahia a mãe da vítima, aos prantos.>