DEIXADA PARA TRÁS

Suspeito cortou tornozeleira eletrônica antes de matar ex no Subúrbio: 'Se chegasse perto apitava'

Catarine, de 27 anos, foi assassinada a facadas na frente dos filhos de 3 e 7 anos

Paulo Sérgio teria removido a tornozeleira antes de ir matar Catarina, no bairro de São João do Cabrito, o que pode indicar premeditação no crime, para a família da vítima. O equipamento ainda estava piscando quando foi encontrado. Depois de matar Catarine, ele fugiu roubando o carro dela, um Gol, e ainda não foi localizado. Já a tornozeleira foi deixada nas proximidades do Parque São Bartolomeu e ainda estava com o sinal piscando ao ser encontrada. >