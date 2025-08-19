Acesse sua conta
Câmara de Feira de Santana terá feira de produtos locais; saiba como vai funcionar

Saiba as datas, horários e quem pode participar do novo evento promovido no estacionamento da Casa da Cidadania

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 17:08

Câmara Municipal de Feira de Santana
Câmara Municipal de Feira de Santana Crédito: Divulgação

A Câmara Municipal de Feira de Santana oficializou a criação da feira da agricultura familiar e da economia solidária nesta terça-feira (19). O evento ocorrerá no mínimo duas vezes por mês no estacionamento da Casa da Cidadania, com o objetivo de promover a cultura da agricultura familiar, gerar renda para produtores rurais, quilombolas e artesãos. A decisão foi publicada no Diário Oficial do município.

Para os consumidores, a dinâmica é simples. A feira será realizada no estacionamento da Câmara Municipal, no mínimo duas vezes por mês, sempre em sextas-feiras alternadas, das 8h às 13h. A programação, no entanto, pode sofrer alterações em casos excepcionais, desde que não atrapalhe o funcionamento da Casa Legislativa.

A divulgação dos dias exatos e dos participantes será feita previamente pelos canais oficiais da Câmara, incluindo redes sociais e anúncios em rádio.

Quem pode vender e como participar?

A participação na economia solidária de Feira de Santana através desta feira é exclusiva para trabalhadores rurais, quilombolas, artesãos e associações ou grupos com afinidade temática. Para garantir um espaço, os interessados devem realizar um cadastro prévio na diretoria da Câmara.

Os requisitos para as entidades incluem a apresentação de CNPJ ativo e um estatuto que comprove a relação com a agricultura familiar ou economia solidária. Após o cadastro inicial, que deve ser renovado anualmente, os grupos precisam se inscrever para cada data de interesse, apresentando uma lista dos beneficiários e seus documentos de identificação. A seleção dos expositores seguirá a ordem de inscrição.

*Esta matéria contou com uso de inteligência artificial

