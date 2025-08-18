Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Feira de Santana agora tem 'dia do jovem cristão' em calendário oficial

Nova lei estabelece a comemoração anual no segundo domingo de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 17:09

Oração para a Sexta-feira Santa recorda o sofrimento de Jesus Cristo na cruz para nos libertar (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)
Feira de Santana agora tem um Dia Municipal do Jovem Cristão  Crédito: Shutterstock

Feira de Santana agora tem em seu calendário oficial o "Dia Municipal do Jovem Cristão". A Lei Nº 4.314, de 15 de agosto de 2025, foi sancionada pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho e publicada na edição do último sábado (16) do Diário Oficial Eletrônico do município. A data será comemorada anualmente no segundo domingo do mês de dezembro.

A nova legislação teve origem em um projeto de lei de autoria do vereador Edvaldo Lima (União Brasil). De acordo com o texto sancionado, a criação da data tem como objetivo principal reconhecer a importância da juventude cristã para o desenvolvimento da cidade. Entre as finalidades da lei, destacam-se:

Informações sobre Feira de Santana

Feira de Santana tem 1.304,425 km² por Reprodução
Em 2022, a taxa de escolarização de 6 a 14 anos era de 97,56% em Feira por Reprodução/Youtube
A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 10,54 para 1.000 nascidos vivos por Thuane Maria/GOVBA
Feira de Santana apresenta 63,8% de domicílios com esgotamento sanitário adequado por Google Street View
Último censo identificou 616.272 pessoas em Feira de Santana por Reprodução
Em 2021, o PIB per capita de Feira de Santana era de R$ 27.691,08 por César Marques/Matheus Landim/GOVBA
Câmara Municipal de Feira de Santana por Divulgação
1 de 7
Feira de Santana tem 1.304,425 km² por Reprodução

  • Reconhecer e valorizar a relevância da juventude cristã para o desenvolvimento social, cultural e moral do Município.
  • Promover a integração e a participação dos jovens cristãos nas diversas atividades da comunidade local.
  • Estimular a reflexão sobre os valores cristãos e sua importância na formação integral dos jovens.
  • Incentivar a realização de eventos e debates sobre temas relevantes para a juventude cristã.
  • Fortalecer o diálogo inter-religioso e o respeito à diversidade de crenças no Município.

A lei prevê ainda que o poder executivo municipal poderá, em colaboração com entidades religiosas e a sociedade civil organizada, promover e apoiar a realização de atividades alusivas ao "Dia Municipal do Jovem Cristão".

Leia mais

Imagem - Feira de Santana promove mutirão de vacinação contra raiva em seis bairros no final de semana

Feira de Santana promove mutirão de vacinação contra raiva em seis bairros no final de semana

Imagem - Iniciativa oferece auxílio para universitários de instituições estaduais; saiba como participar

Iniciativa oferece auxílio para universitários de instituições estaduais; saiba como participar

Imagem - Curso de teclado gratuito em Feira de Santana tem vagas abertas; veja como se inscrever

Curso de teclado gratuito em Feira de Santana tem vagas abertas; veja como se inscrever

As despesas decorrentes da execução da nova legislação correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, que poderão ser suplementadas se necessário. A lei entrou em vigor na data de sua publicação.

*Esta matéria contou com uso de inteligência artificial

Mais recentes

Imagem - Feira de Santana promove mutirão de vacinação contra raiva em seis bairros no final de semana

Feira de Santana promove mutirão de vacinação contra raiva em seis bairros no final de semana
Imagem - Iniciativa oferece auxílio para universitários de instituições estaduais; saiba como participar

Iniciativa oferece auxílio para universitários de instituições estaduais; saiba como participar
Imagem - São Sebastião do Passé recebe investimento de R$2,6 mi em segurança

São Sebastião do Passé recebe investimento de R$2,6 mi em segurança

MAIS LIDAS

Imagem - Concursos para cargos administrativos têm 1.383 vagas abertas com salários de até R$ 12 mil
01

Concursos para cargos administrativos têm 1.383 vagas abertas com salários de até R$ 12 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 11,4 mil
02

Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 11,4 mil

Imagem - Marcos Felipe brilha em estreia na Turquia e é escolhido melhor em campo
03

Marcos Felipe brilha em estreia na Turquia e é escolhido melhor em campo

Imagem - Morta a tiros, 'Diaba Loira' já tem quem irá substituí-la no TCP; saiba quem é
04

Morta a tiros, 'Diaba Loira' já tem quem irá substituí-la no TCP; saiba quem é