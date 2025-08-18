Iniciativa oferece auxílio para universitários de instituições estaduais; saiba como participar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 15:34
A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) divulgou o edital para a seleção de estudantes para o Programa Mais Futuro no segundo semestre de 2025. As inscrições começam nesta segunda-feira (18) e seguem abertas até o dia 18 de setembro. A iniciativa é parte do projeto estadual de auxílio permanência e busca garantir a continuidade dos estudos de universitários em condição de vulnerabilidade socioeconômica.
O programa é destinado a estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação presencial na Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) e Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc). As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do programa.
O Mais Futuro oferece apoio financeiro em três modalidades, definidas pelo perfil do estudante:
Universidades estaduais na Bahia
Para participar da seleção, os estudantes precisam atender, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
A inscrição é realizada online, através do preenchimento de um formulário e do envio de documentos digitalizados pelo portal do programa. Os arquivos devem estar em formato PDF, JPEG ou JPG e não podem exceder 5 MB. Documentos exigidos para todos os perfis:
Candidatos ao perfil Moradia devem apresentar, adicionalmente, um comprovante de residência anterior, do mesmo município registrado no CadÚnico. Já os interessados no perfil Complementar precisam anexar uma declaração atualizada, emitida pelo setor de assistência estudantil da sua universidade.
Após a inscrição, a documentação será analisada e validada pelas equipes de cada universidade. O pagamento do auxílio será realizado mensalmente, com duração de oito meses para o perfil Básico e de 12 meses para o perfil Moradia.
*Esta matéria contou com uso de inteligência artificial