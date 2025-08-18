MAIS FUTURO

Iniciativa oferece auxílio para universitários de instituições estaduais; saiba como participar

Estudantes com renda familiar mensal de até meio salário mínimo da Uesb, Uneb, Uefs e Uesc podem participar

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 15:34

Campus da Uefs Crédito: Divulgação

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) divulgou o edital para a seleção de estudantes para o Programa Mais Futuro no segundo semestre de 2025. As inscrições começam nesta segunda-feira (18) e seguem abertas até o dia 18 de setembro. A iniciativa é parte do projeto estadual de auxílio permanência e busca garantir a continuidade dos estudos de universitários em condição de vulnerabilidade socioeconômica.

O programa é destinado a estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação presencial na Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) e Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc). As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do programa.

Modalidades e valores do auxílio

O Mais Futuro oferece apoio financeiro em três modalidades, definidas pelo perfil do estudante:

Perfil Básico: Concede um auxílio de R$ 400,00 mensais. É voltado para estudantes que residem em um município localizado a até 100 km de distância do campus onde estão matriculados.

Concede um auxílio de R$ 400,00 mensais. É voltado para estudantes que residem em um município localizado a até 100 km de distância do campus onde estão matriculados. Perfil Moradia: Oferece um benefício de R$ 800,00 por mês. Destina-se a universitários que moram a mais de 100 km do campus e precisaram mudar de cidade para frequentar o curso.



Oferece um benefício de R$ 800,00 por mês. Destina-se a universitários que moram a mais de 100 km do campus e precisaram mudar de cidade para frequentar o curso. Perfil Complementar: Destinado a estudantes que já recebem outro tipo de auxílio ou bolsa de instituições de ensino ou outros entes federativos. Nesse caso, o programa paga o valor correspondente à diferença entre o benefício já recebido e o valor máximo do auxílio do Mais Futuro.



Quem pode se inscrever?

Para participar da seleção, os estudantes precisam atender, cumulativamente, aos seguintes requisitos:

Estar regularmente matriculado em um curso de graduação presencial em uma das universidades públicas estaduais da Bahia.

Não ter concluído nenhum outro curso de nível superior.



Possuir renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo.



Ter renda familiar total de até três salários mínimos por mês.



Possuir registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com atualização feita nos últimos dois anos.



Não ter nenhum tipo de vínculo empregatício.



Manter a frequência mínima nas aulas, conforme as regras da sua universidade.



Como se inscrever e documentos necessários

A inscrição é realizada online, através do preenchimento de um formulário e do envio de documentos digitalizados pelo portal do programa. Os arquivos devem estar em formato PDF, JPEG ou JPG e não podem exceder 5 MB. Documentos exigidos para todos os perfis:

Documento de identidade oficial com foto e CPF.

Folha Resumo do CadÚnico, individual ou familiar, atualizada.



Comprovante de matrícula do semestre vigente e o histórico acadêmico atualizado em um único arquivo.



Comprovante de residência (conta de água, luz, gás ou telefone) emitido nos últimos três meses.



Declaração de que não possui vínculo empregatício e de que não concluiu outro curso de nível superior.



Candidatos ao perfil Moradia devem apresentar, adicionalmente, um comprovante de residência anterior, do mesmo município registrado no CadÚnico. Já os interessados no perfil Complementar precisam anexar uma declaração atualizada, emitida pelo setor de assistência estudantil da sua universidade.

Após a inscrição, a documentação será analisada e validada pelas equipes de cada universidade. O pagamento do auxílio será realizado mensalmente, com duração de oito meses para o perfil Básico e de 12 meses para o perfil Moradia.