Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Iniciativa oferece auxílio para universitários de instituições estaduais; saiba como participar

Estudantes com renda familiar mensal de até meio salário mínimo da Uesb, Uneb, Uefs e Uesc podem participar

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 15:34

Campus da Uefs
Campus da Uefs Crédito: Divulgação

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) divulgou o edital para a seleção de estudantes para o Programa Mais Futuro no segundo semestre de 2025. As inscrições começam nesta segunda-feira (18) e seguem abertas até o dia 18 de setembro. A iniciativa é parte do projeto estadual de auxílio permanência e busca garantir a continuidade dos estudos de universitários em condição de vulnerabilidade socioeconômica.

O programa é destinado a estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação presencial na Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) e Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc). As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do programa.

Modalidades e valores do auxílio

O Mais Futuro oferece apoio financeiro em três modalidades, definidas pelo perfil do estudante:

  • Perfil Básico: Concede um auxílio de R$ 400,00 mensais. É voltado para estudantes que residem em um município localizado a até 100 km de distância do campus onde estão matriculados.
  • Perfil Moradia: Oferece um benefício de R$ 800,00 por mês. Destina-se a universitários que moram a mais de 100 km do campus e precisaram mudar de cidade para frequentar o curso.
  • Perfil Complementar: Destinado a estudantes que já recebem outro tipo de auxílio ou bolsa de instituições de ensino ou outros entes federativos. Nesse caso, o programa paga o valor correspondente à diferença entre o benefício já recebido e o valor máximo do auxílio do Mais Futuro.

Universidades estaduais na Bahia

Universidade do Estado da Bahia (Uneb) por Divulgação
Campus da Uefs por Divulgação
Fachada da Uesb por Divulgação
Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) por Divulgação
1 de 4
Universidade do Estado da Bahia (Uneb) por Divulgação

Quem pode se inscrever?

Para participar da seleção, os estudantes precisam atender, cumulativamente, aos seguintes requisitos:

  • Estar regularmente matriculado em um curso de graduação presencial em uma das universidades públicas estaduais da Bahia.
  • Não ter concluído nenhum outro curso de nível superior.
  • Possuir renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo.
  • Ter renda familiar total de até três salários mínimos por mês.
  • Possuir registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com atualização feita nos últimos dois anos.
  • Não ter nenhum tipo de vínculo empregatício.
  • Manter a frequência mínima nas aulas, conforme as regras da sua universidade.

Como se inscrever e documentos necessários

A inscrição é realizada online, através do preenchimento de um formulário e do envio de documentos digitalizados pelo portal do programa. Os arquivos devem estar em formato PDF, JPEG ou JPG e não podem exceder 5 MB. Documentos exigidos para todos os perfis:

  • Documento de identidade oficial com foto e CPF.
  • Folha Resumo do CadÚnico, individual ou familiar, atualizada.
  • Comprovante de matrícula do semestre vigente e o histórico acadêmico atualizado em um único arquivo.
  • Comprovante de residência (conta de água, luz, gás ou telefone) emitido nos últimos três meses.
  • Declaração de que não possui vínculo empregatício e de que não concluiu outro curso de nível superior.

Leia mais

Imagem - Quer aprender chinês? Universidade oferece curso de mandarim em Feira de Santana

Quer aprender chinês? Universidade oferece curso de mandarim em Feira de Santana

Imagem - Universidade anuncia concurso com salários iniciais de até R$ 4,9 mil e auxílios

Universidade anuncia concurso com salários iniciais de até R$ 4,9 mil e auxílios

Imagem - Universidade anuncia concurso com salário inicial de até R$ 5,9 mil

Universidade anuncia concurso com salário inicial de até R$ 5,9 mil

Candidatos ao perfil Moradia devem apresentar, adicionalmente, um comprovante de residência anterior, do mesmo município registrado no CadÚnico. Já os interessados no perfil Complementar precisam anexar uma declaração atualizada, emitida pelo setor de assistência estudantil da sua universidade.

Após a inscrição, a documentação será analisada e validada pelas equipes de cada universidade. O pagamento do auxílio será realizado mensalmente, com duração de oito meses para o perfil Básico e de 12 meses para o perfil Moradia.

*Esta matéria contou com uso de inteligência artificial

Mais recentes

Imagem - Feira de Santana agora tem 'dia do jovem cristão' em calendário oficial

Feira de Santana agora tem 'dia do jovem cristão' em calendário oficial
Imagem - Feira de Santana promove mutirão de vacinação contra raiva em seis bairros no final de semana

Feira de Santana promove mutirão de vacinação contra raiva em seis bairros no final de semana
Imagem - São Sebastião do Passé recebe investimento de R$2,6 mi em segurança

São Sebastião do Passé recebe investimento de R$2,6 mi em segurança

MAIS LIDAS

Imagem - Concursos para cargos administrativos têm 1.383 vagas abertas com salários de até R$ 12 mil
01

Concursos para cargos administrativos têm 1.383 vagas abertas com salários de até R$ 12 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 11,4 mil
02

Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 11,4 mil

Imagem - Marcos Felipe brilha em estreia na Turquia e é escolhido melhor em campo
03

Marcos Felipe brilha em estreia na Turquia e é escolhido melhor em campo

Imagem - Morta a tiros, 'Diaba Loira' já tem quem irá substituí-la no TCP; saiba quem é
04

Morta a tiros, 'Diaba Loira' já tem quem irá substituí-la no TCP; saiba quem é