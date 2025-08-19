Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba qual é a infecção que destrói tecidos da genitália humana e foi a causa da morte de funkeiro carioca

Segundo especialista, a inflamação é rara e muito agressiva

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 17:24

Síndrome de Fournier é conhecida por
Síndrome de Fournier é conhecida por "devorar" as genitálias Crédito: Freepik

Uma infecção capaz de "devorar" as genitálias das pessoas que a contraem, é assim que é descrita popularmente a Síndrome de Fournier. A doença ganhou luz após a morte do funkeiro Leandro Rogério, de 40 anos, conhecido como Leandro Abusado, no final do mês passado.

A inflamação é rara e realmente muito agressiva, como explica a infectologista e professora de Medicina do Centro Universitário de Brasília (Ceub), Eveline Vale. Segundo ela, a Síndrome de Fournier é um tipo de fasceíte necrosante que atinge a região genital, anal e perineal, podendo se estender até a pelve. “A doença costuma ter início a partir de pequenas lesões, abscessos, feridas ou procedimentos cirúrgicos e evolui de forma extremamente rápida, causando destruição dos tecidos”, afirma.

Leandro Abusado

Leandro Abusado por Reprodução
Leandro Abusado por Reprodução
Leandro Abusado por Reprodução
Leandro Abusado por Reprodução
Leandro Abusado por Reprodução
Leandro Abusado por Reprodução
1 de 6
Leandro Abusado por Reprodução

Geralmente é causada por uma infecção polimicrobiana, ou seja, envolve a ação conjunta de diferentes tipos de bactérias que aceleram a destruição dos tecidos.

Ainda de acordo com a especialista, entre as bacterias mais comuns estão a Escherichia coli, presente no intestino, a Klebsiella pneumoniae e a Pseudomonas aeruginosa, além de microrganismos que habitam a pele, como Streptococcus pyogenes e Staphylococcus aureus. A infecção também registra a presença de bactérias anaeróbias como a Bacteroides fragilis e Clostridium.

Pouco comum, ela tem uma incidência geral de 1,6 para cada 100 mil homens, com maior ocorrência registrada na região Sul. A predominância é em pacientes do sexo masculino, com idade média de 51,7 anos, com pico entre 50 e 79.

A taxa de letalidade geral é de aproximadamente 7,5%, mas pode ser significativamente maior quando há sepse ou complicações como insuficiência renal e respiratória. Em casos mais graves, a necessidade de amputações parciais pode chegar a 30%. “Quando a doença aparece, a maioria dos pacientes carregam comorbidades, principalmente diabetes mellitus e hipertensão. Essas condições funcionam como combustível para o avanço rápido da infecção”, reforça Eveline Vale.

Como identificar os sintomas?

Segundo a especialista, o sintoma mais característico é lesão com dor intensa e desproporcional ao aspecto visível da área. É possível também ocorrer inchaço, vermelhidão de rápida progressão, formação de bolhas e odor fétido característico da necrose tecidual.

Já o diagnóstico é estabelecido a partir da avaliação clínica, histórico do paciente, exames laboratoriais e de imagem, como radiografia ou tomografia, que ajudam a identificar a extensão da infecção e a presença de gás ou necrose. “Dada a rápida evolução da doença, o início do tratamento não deve esperar o resultado definitivo dos exames”, recomenda.

Para tratar, a professora de Medicina do Ceub explica que há a possibilidade de procedimento cirúrgico para a retirada do tecido necrosado, uso de antibióticos intravenosos de amplo espectro, suporte intensivo hospitalar e controle rigoroso de condições associadas, como o diabetes. “A síndrome de Fournier é uma emergência médica. Sem intervenção imediata, pode evoluir para choque séptico e levar ao óbito”, alerta Eveline.

Mas, a prevenção é muito importante. Entre as medidas preventivas estão a higiene adequada da região genital e perineal, o tratamento precoce de infecções urinárias ou genitais, o controle rigoroso do diabetes e cuidados específicos após cirurgias ou traumas na área. “Reconhecer rapidamente os sinais e buscar atendimento médico imediato pode fazer toda a diferença entre a recuperação e as complicações graves”, completa.

Leia mais

Imagem - Mortes por câncer já superam óbitos por doenças cardíacas em 60 cidades baianas

Mortes por câncer já superam óbitos por doenças cardíacas em 60 cidades baianas

Imagem - Ser ‘atleta de fim de semana’ reduz risco de 264 doenças, aponta estudo

Ser ‘atleta de fim de semana’ reduz risco de 264 doenças, aponta estudo

Imagem - Novo estudo revela qual caneta emagrecedora tem proteção maior contra doenças cardiovasculares

Novo estudo revela qual caneta emagrecedora tem proteção maior contra doenças cardiovasculares

Mais recentes

Imagem - Missa em homenagem a Wilson Maron é realizada em Salvador

Missa em homenagem a Wilson Maron é realizada em Salvador
Imagem - Internautas se revoltam após ingressos na Caixa Cultural se esgotarem em menos de 5 minutos

Internautas se revoltam após ingressos na Caixa Cultural se esgotarem em menos de 5 minutos
Imagem - Três são presos por enganar idosos com empréstimos consignados na Bahia

Três são presos por enganar idosos com empréstimos consignados na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Veja 5 opções de corte de cabelo que afinam o rosto e rejuvenescem mulheres acima dos 40 anos
01

Veja 5 opções de corte de cabelo que afinam o rosto e rejuvenescem mulheres acima dos 40 anos

Imagem - Defensoria Pública abre concurso com salários de R$ 5,4 mil para nível médio
02

Defensoria Pública abre concurso com salários de R$ 5,4 mil para nível médio

Imagem - Vereadora Débora Santana pede licença da Câmara após prisão do filho
03

Vereadora Débora Santana pede licença da Câmara após prisão do filho

Imagem - Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 23 mil
04

Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 23 mil