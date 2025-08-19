Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Missa em homenagem a Wilson Maron é realizada em Salvador

Liturgia foi realizada na noite desta terça-feira (19) na Paróquia de Nossa Senhora da Vitória

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 19:23

Liturgia foi realizada na noite desta terça-feira (19) Crédito: Marina Silva/CORREIO

Familiares e amigos de Wilson Maron foram a Paróquia de Nossa Senhora da Vitória, onde foi realizada a missa em homenagem aos 30 dias de falecimento do empresário, na noite desta terça-feira (19). Ex-diretor do CORREIO, Maron faleceu no dia 16 de julho, aos 97 anos, de causas naturais.

“Ele viveu 97 anos bem e com saúde. Nós entendemos que já era a hora dele ir, ele descansou, nós descansamos e tudo ocorreu da melhor maneira, sem sofrimentos, que é o mais importante. Estamos sentindo a falta, a saudade das reuniões de domingo na casa dele, mas era algo esperado”, disse o filho de Wilson, Luciano Maron.

Nascido no dia 19 de fevereiro de 1928, em Salvador, Wilson dedicou mais de 40 anos ao CORREIO. Além de ser diretor do jornal, ele foi presidente do Instituto do Cacau e diretor da construtora Santa Helena. Ao longo da vida, recebeu diversas honrarias, como a Ordem do Mérito Naval, condecoração concedida durante as comemorações da Marinha pela passagem do 151° Aniversário da Batalha do Riachuelo.

Wilson Maron era irmão da ex-primeira-dama da Bahia Arlette Maron de Magalhães. Ele deixou três filhos: Luciano, Angela e Carlos. O seu filho, Wilson Maron Júnior, morreu aos 50 anos, vítima de um câncer no intestino.

Mais recentes

Imagem - Suspeitos ligados a facção carioca são presos na Bahia e em Pernambuco

Suspeitos ligados a facção carioca são presos na Bahia e em Pernambuco
Imagem - Edição do jornal CORREIO terá novo modelo de bolsa de Santa Dulce

Edição do jornal CORREIO terá novo modelo de bolsa de Santa Dulce
Imagem - Confira a programação do Festival de Verão 2026

Confira a programação do Festival de Verão 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro
01

Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro

Imagem - Vereadora Débora Santana pede licença da Câmara após prisão do filho
02

Vereadora Débora Santana pede licença da Câmara após prisão do filho

Imagem - Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba enredo em homenagem a Lula
03

Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba enredo em homenagem a Lula

Imagem - Mais de 30 aves silvestres são apreendidas em Dias d’Ávila
04

Mais de 30 aves silvestres são apreendidas em Dias d’Ávila