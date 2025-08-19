EX-DIRETOR DO CORREIO

Missa em homenagem a Wilson Maron é realizada em Salvador

Liturgia foi realizada na noite desta terça-feira (19) na Paróquia de Nossa Senhora da Vitória

Gilberto Barbosa

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 19:23

Liturgia foi realizada na noite desta terça-feira (19) Crédito: Marina Silva/CORREIO

Familiares e amigos de Wilson Maron foram a Paróquia de Nossa Senhora da Vitória, onde foi realizada a missa em homenagem aos 30 dias de falecimento do empresário, na noite desta terça-feira (19). Ex-diretor do CORREIO, Maron faleceu no dia 16 de julho, aos 97 anos, de causas naturais.

“Ele viveu 97 anos bem e com saúde. Nós entendemos que já era a hora dele ir, ele descansou, nós descansamos e tudo ocorreu da melhor maneira, sem sofrimentos, que é o mais importante. Estamos sentindo a falta, a saudade das reuniões de domingo na casa dele, mas era algo esperado”, disse o filho de Wilson, Luciano Maron.

Nascido no dia 19 de fevereiro de 1928, em Salvador, Wilson dedicou mais de 40 anos ao CORREIO. Além de ser diretor do jornal, ele foi presidente do Instituto do Cacau e diretor da construtora Santa Helena. Ao longo da vida, recebeu diversas honrarias, como a Ordem do Mérito Naval, condecoração concedida durante as comemorações da Marinha pela passagem do 151° Aniversário da Batalha do Riachuelo.