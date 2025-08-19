Acesse sua conta
Edição do jornal CORREIO terá novo modelo de bolsa de Santa Dulce

Exemplar do dia e item exclusivo serão vendidos por apenas R$ 5,00

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 20:02

Bolsa pode ser adquirida com a edição desta sexta-feira (22)
Bolsa pode ser adquirida com a edição desta sexta-feira (22) Crédito: Divulgação

Em virtude do sucesso de vendas das últimas duas vezes, em 2024 o jornal CORREIO terá mais uma edição com a ecobag com a estampa da Santa Dulce nesta sexta-feira (22). Os leitores poderão adquirir o jornal do dia e o item exclusivo por apenas R$ 15,00 em todos os pontos de venda, exceto grandes redes, como supermercados.

Desta vez, a bolsa possui uma funcionalidade a mais: a ecobag também pode ser dobrada e para se transformar em uma carteira. Além disso, o jornal terá, ainda, um pôster da santa baiana

Assinantes do jornal CORREIO podem ligar para a central de atendimento e fazer a solicitação do item na sexta-feira, por meio dos números: (71) 3480-9140 ou (71) 98951-3000. A entrega só será disponibilizada para assinantes residentes na capital.

Serão contemplados os primeiros 100 assinantes que entrarem em contato por telefone ou WhatsApp. A promoção é válida enquanto durar o estoque. A edição do dia do jornal sem a revista sai por R$ 2,00.

