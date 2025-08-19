GERALDO AZEVEDO E ADRIANA CALCANHOTTO

Internautas se revoltam após ingressos na Caixa Cultural se esgotarem em menos de 5 minutos

Shows acontecerão neste final de semana, com entradas a preços populares

Tharsila Prates

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 19:19

Adriana Calcanhotto e Geraldo Azevedo Crédito: Reprodução

Ao meio-dia desta terça-feira (19), fãs baianos de Geraldo Azevedo e de Adriana Calcanhotto estavam prontos para comprar ingressos para os shows do final de semana na Caixa Cultural Salvador, pelo Festival Palco Brasil. Nem todo mundo iria conseguir, claro, mas o que pouca gente esperava era que as entradas fossem se esgotar na plataforma Sympla em menos de cinco minutos.

E quem passou raiva hoje garante que isso é frequente. "Comprar ingresso na Caixa Cultural em Salvador é sempre uma piada. Anunciam que vão começar a vender os ingressos meio-dia. Meio-dia mesmo não aparecia nada. E aí meio-dia e cinco todos os ingressos pra todos os dias do Palco Brasil esgotados", escreveu um usuário na rede social X.

"Fiquei com 2 celulares tentando para Adriana Calcanhoto e não consegui. Desde 11h45 estou no site. Às 12h02 não há ingressos", disse Victoria Farias também no X.

"Grande palhaçada com o festival palco na Caixa Cultural Salvador e com o Sympla", disse outro. "Os ingressos pra Adriana Calcanhoto na Caixa Cultural já iniciou esgotado", postou outra.

Um internauta preferiu alargar a questão: "Tá na hora da Caixa Cultural de Salvador buscar um espaço maior. Tem tanto show legal que vai pra lá, mas só menos de 100 pessoas podem assistir, já que o espaço não cabe quase ninguém e uma parte dos ingressos ainda vão para funcionários da Caixa".

A assessoria de imprensa da Caixa Cultural Salvador foi procurada e informou que houve intensa demanda por ingressos, "com todos os bilhetes de acesso se esgotando em tempo recorde. Também foi limitado o acesso a 1 ingresso por CPF, para maximizar o público contemplados pelas atrações".

A nota diz ainda que o Festival Palco Brasil foi o projeto com a maior divulgação da Caixa Cultural Salvador em 2025, reunindo cinco artistas de projeção nacional e despertando grande interesse por parte do público. A Caixa explica ainda que, para proporcionar maior conforto, programou os shows no Pátio Externo, "espaço com maior capacidade em suas instalações".