GOLPE

Três são presos por enganar idosos com empréstimos consignados na Bahia

Operação Falso Crédito cumpriu mandados de prisão preventiva contra duas mulheres e um homem

Tharsila Prates

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 19:10

Polícia Civil da Bahia Crédito: Divulgação/ Ascom-PCBA

A Polícia Civil da Bahia deflagrou na manhã desta terça-feira (19) a Operação Falso Crédito, na cidade de Serrinha, no centro-norte do estado, e cumpriu mandados de prisão preventiva contra duas mulheres e um homem, em decorrência dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado.

Segundo investigações da Delegacia de Serrinha, com o apoio da 15ª Coordenação de Polícia do Interior e da Coordenação de Apoio Tático e Técnico à Operação (Catti/Sisal), as mulheres administravam um estabelecimento de empréstimos consignados e cooptavam idosos, beneficiários do INSS, para a contratação do serviço.

Os valores eram creditados na conta do beneficiário e posteriormente subtraídos indevidamente através de transferências fracionadas para contas pessoais dos suspeitos. O trio possuía mais de 200 contas bancárias registradas em seus CPFs, que foram bloqueadas após um decreto do Poder Judiciário.

O prejuízo estimado, é de aproximadamente R$ 87 mil em fraudes financeiras realizadas contra 10 idosos.

Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos no estabelecimento comercial onde as mulheres aplicavam os golpes, na localidade do Loteamento São Roque 2 e uma residência onde o suspeito morava, no bairro de Cidade Nova. No local foram apreendidas 71 folhas de cheque totalizando o valor aproximado de 95 mil reais, valores em espécie em real e em dólar, 24 cartões bancários, documentações da empresa e cópias de documentações pessoais da vítima.