DECISÃO

Tribunal de Justiça da Bahia afasta três juízes investigados por corrupção e agiotagem

Um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) foi instaurado contra os magistrados

A determinação do Tribunal de Justiça considerou a decisão colegiada do Tribunal Pleno, no julgamento da Sindicância nº 0000740-55.2024.2.00.0805, na Sessão Plenária Administrativa realizada em 19 de março de 2025. A sindicância interna apontou as supostas irregularidades.