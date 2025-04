OPORTUNIDADE

Fiocruz abre 152 vagas para estágio na Bahia e em outros seis estados; veja detalhes

Seleção é para estudantes dos níveis médio e superior

A Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) está com vagas abertas para estágio obrigatório e não obrigatório na Bahia e em outros seis estados. As inscrições gratuitas só podem ser feitas no portal do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio de Janeiro (CIEE Rio) até dia 7 de maio de 2025. >