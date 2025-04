RODÍZIO

10 restaurantes e pizzarias onde criança pode comer de graça ou pagando meia em Salvador

Tem estabelecimento que fica no Rio Vermelho, Pituaçu, Dique do Tororó e em grandes shoppings da capital baiana; confira

Quer ir a um rodízio, mas tem receio do preço que pagará pela entrada das crianças? O CORREIO separou uma lista com 10 lugares, entre restaurantes orientais, churrascarias e pizzarias, onde crianças não pagam ou pagam até metade do valor integral. As localizações dos locais também são variadas. Tem estabelecimento no Rio Vermelho, Pituaçu, Dique do Tororó e em grandes shoppings da capital baiana. Confira: >