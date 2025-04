comida

5 receitas econômicas com bacalhau para a Páscoa

Veja como preparar pratos deliciosos e acessíveis com esse peixe

Portal Edicase

Publicado em 11 de abril de 2025 às 13:09

Caldeirada de bacalhau Crédito: Imagem: gkrphoto | Shutterstock

Na Páscoa, o bacalhau é uma tradição presente na mesa de muitas famílias, mas isso não significa que é preciso gastar muito para manter esse costume. Com criatividade e ingredientes simples do dia a dia, é possível preparar pratos saborosos, nutritivos e acessíveis. >

Veja, a seguir, 5 receitas econômicas com bacalhau para a Páscoa! >

Caldeirada de bacalhau

Ingredientes

800 g de bacalhau dessalgado e em postas

3 batatas cortadas em cubos

1 cenoura cortada em rodelas

1 abobrinha cortada em cubos

1 pimentão vermelho picado

2 tomates picados

1 cebola cortada em fatias

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de páprica doce

1/2 xícara de chá de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha fresca picada para finalizar

500 ml de caldo de peixe >

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o tomate, a páprica e cozinhe por 5 minutos, até formar um molho rústico. Acrescente as batatas, a cenoura, a abobrinha e o pimentão. Misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o caldo de peixe até quase cobrir os legumes. Tampe e deixe cozinhar em fogo médio por cerca de 15 a 20 minutos, até os legumes estarem macios. Adicione o bacalhau sobre os legumes. Tampe novamente e cozinhe por mais 10 a 15 minutos, até o peixe ficar macio. Desligue o fogo, polvilhe a salsinha picada por cima e sirva em seguida. >

Empadão de bacalhau

Ingredientes

Massa >

3 xícaras de chá de farinha de trigo

150 g de manteiga

1 ovo

1/2 colher de chá de sal

4 colheres de sopa de água gelada

1 gema de ovo para pincelar >

Recheio >

300 g de bacalhau dessalgado e desfiado

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate sem sementes e picado

1/2 xícara de chá de azeitona picada

2 colheres de sopa de cheiro-verde

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo

Massa >

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o sal e a manteiga até formar uma farofa. Adicione o ovo e, aos poucos, a água gelada, amassando até obter uma massa lisa e que desgrude das mãos. Cubra e leve à geladeira enquanto faz o recheio. >

Recheio >

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourar. Adicione o bacalhau desfiado, o tomate e a azeitona. Refogue bem. Tempere com o sal e pimenta-do-reino. Finalize com cheiro-verde e deixe esfriar. >

Montagem >

Divida a massa em duas partes. Abra uma delas com um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma untada com azeite. Recheie com o bacalhau. Abra o restante da massa e cubra a torta, fechando bem as bordas. Pincele com a gema e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida. >

Bacalhau gratinado com molho branco

Ingredientes

Bacalhau >

400 g de bacalhau dessalgado e desfiado

3 batatas cortadas em cubos

1 cebola fatiada

2 dentes de alho picados

Azeite, cheiro-verde, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar >

Molho branco >

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 xícaras de chá de leite

Queijo muçarela ralado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo

Bacalhau >

Em uma panela, cozinhe em fogo médio os cubos de batata em água e sal até ficarem macios, mas ainda firmes. Escorra e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até murcharem. Junte o bacalhau desfiado e refogue por alguns minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o cheiro-verde e misture bem. Reserve. >

Molho branco >

Em uma panela em fogo baixo, derreta a manteiga e adicione a farinha de trigo, mexendo bem até formar uma pastinha. Vá adicionando o leite aos poucos, mexendo sempre até engrossar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. >

Montagem >

Em um refratário untado com azeite, espalhe as batatas cozidas no fundo. Por cima, coloque o bacalhau refogado. Cubra com o molho branco e finalize com queijo muçarela ralado. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 a 25 minutos, ou até dourar por cima. Sirva em seguida. >

Bacalhau à Brás Crédito: Imagem: Natalia Mylova | Shutterstock

Bacalhau à Brás

Ingredientes

400 g de bacalhau dessalgado e desfiado

300 g de batata palha

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

4 ovos

Azeitona preta, azeite, sal, pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até ficarem dourados e macios. Acrescente o bacalhau desfiado e refogue por cerca de 5 minutos, até ele absorver o sabor e ficar levemente dourado. Adicione a batata palha e misture bem com o bacalhau. Cozinhe por mais 2-3 minutos, mexendo delicadamente. >

Em um recipiente, bata os ovos com uma pitada de sal e pimenta-do-reino. Despeje os ovos batidos na mistura da panela e mexa lentamente até os ovos cozinharem e ficarem levemente cremosos. Transfira para o prato de servir, decore com a azeitonas preta e sirva em seguida. >

Escondidinho de bacalhau

Ingredientes

Purê >

600 g de batata descascada e picada

1 colher de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de leite

Sal a gosto

Água para cozinhar

Queijo muçarela ralado para gratinar >

Recheio >

300 g de bacalhau dessalgado e desfiado

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate picado

1/2 xícara de chá de azeitona picada

Azeite e cheiro-verde picado a gosto >

Modo de preparo

Em uma panela, cubra a batata com água e cozinhe em fogo médio até ficar macia. Escorra a água e amasse bem. Adicione a manteiga, o leite e o sal. Misture bem e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente o bacalhau, o tomate e a azeitona e refogue por alguns minutos. Finalize com o cheiro-verde. Reserve. >