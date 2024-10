APOIO DO CORREIO

Melhores da Gastronomia: prêmio vai selecionar os melhores restaurantes de Salvador

Premiação será entregue em março de 2025 e terá a publicação de um guia gastronômico pelo CORREIO

Gilberto Barbosa

Publicado em 10 de outubro de 2024 às 22:46

Premiação foi lançada nesta quinta (10) Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

Está dada a largada! A corrida para descobrir o melhor restaurante de Salvador começou na tarde de ontem, com o lançamento do prêmio “Melhores da Gastronomia: Edição Salvador”, em evento realizado no bairro de Ondina, na capital baiana.

Durante os próximos dois meses, os interessados poderão se inscrever para serem avaliados por um corpo de 23 jurados. A divulgação dos finalistas será em janeiro de 2025 e o anúncio do vencedor, em março.

O projeto conta com a parceria e o apoio do CORREIO, e foi idealizado pelo jornalista Ronaldo Jacobina e pela produtora de eventos Licia Fabio. É patrocinado pelo contador e CEO da HubNexxo, Paulo Neto.

A avaliação dos estabelecimentos feita pelo corpo de jurados vai distribuir 38 prêmios para os melhores restaurantes, serviços, profissionais, entre outras categorias. “Esse prêmio vem para embelezar ainda mais a Bahia, porque nós gostamos de comer, de cozinhar e as pessoas viajam para ver essa maravilha que é a nossa gastronomia. Nossos cantores e escritores contam sobre ela em suas obras e queremos potencializar esse trade e fazer com que a nossa cena cresça ainda mais”, falou Licia Fabio.

Um guia gastronômico também será produzido e publicado pelo jornal após a entrega do prêmio.

Colunista do CORREIO, Ronaldo Jacobina explicou que a ideia surgiu a partir de uma inquietude do trio quanto a saída de prêmios gastronômicos de Salvador. “Nós sentíamos uma dificuldade de apresentar os talentos locais para a cidade em um momento em que a cena gastronômica está crescendo absurdamente. Essa é uma forma de estimular o cenário local, fazendo com que as pessoas frequentem os estabelecimentos e gerem um burburinho, valorizando os talentos que temos”, afirmou.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente no site do "Melhores da Gastronomia" até o dia 15 de novembro. A avaliação será feita entre os dias 16 de novembro e 16 de dezembro pelo público e pelos jurados que, assim como no Guia Michelin, que avalia os melhores restaurantes do mundo, não serão conhecidos pelos concorrentes.

“Nós queremos avaliar a experiência que o jurado teve naquele momento. No final da premiação, os restaurantes receberão um retorno de como eles foram avaliados e saberão a avaliação dos campeões para verem onde devem melhorar. Isso faz com que todo mundo busque um padrão mais alto, fortalecendo a gastronomia, a economia, o turismo e a cultura”, explicou Paulo Neto.

Ainda segundo ele, os restaurantes deverão cumprir uma série de exigências para participar. A votação do júri terá peso sete enquanto o voto popular será com peso três. Um QR Code estará disponível na mesa dos restaurantes para a avaliação dos consumidores.

“Queremos dar voz ao cliente e que eles se animem para ir a vários restaurantes dar a sua nota. Isso ajuda no funcionamento dos estabelecimentos, fortalecendo a economia e fomentando os negócios de gastronomia da cidade. As pessoas terão a chance de ir ao seu lugar favorito, avaliar e torcer para que ele seja um dos premiados”, disse Paulo.

“Não poderíamos deixar de colocar a participação popular porque são eles que usufruem da gastronomia. Vamos criar um questionário onde as pessoas darão notas para o serviço, atendimento, sabor, entre outros. Criamos várias perguntas para eles responderem depois da experiência”, completou Ronaldo Jacobina.

Para a editora-chefe do CORREIO, Linda Bezerra, a união é uma maneira de reforçar a ligação do jornal com a Bahia e o compromisso na exaltação da cultura local. “Essa parceria é importantíssima para nós, porque a gastronomia é um braço fortíssimo da nossa cultura, que fica ainda mais rica com os nossos sabores. Esse momento marca a missão do jornal de dar visibilidade a cidade e prestar serviço aos seus moradores”, exaltou.

Editora-chefe do CORREIO, Linda Bezerra esteve no evento Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO