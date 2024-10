UNIVERSIDADE PÚBLICA

IHAC repudia retirada de Medicina do programa de BI da Ufba

O Instituto de Humanidades, Artes & Ciências (IHAC) da Universidade Federal da Bahia (Ufba) repudiou a decisão de suspender o curso de medicina do programa de Bacheralados Interdisciplinares (BI) da instituição. Na quarta-feira (9), o Conselho Acadêmico de Ensino (CAE) aprovou a medida, com vigência de três anos para a partir de 2025.

De acordo com o IHAC, o CAE desconsiderou a resposta da Procuradoria Federal junto à UFBA, que indicava o Conselho Universitário (CONSUNI) para deliberar sobre a suspensão. "Diante dessa decisão arbitrária, o IHAC informa que recorrerá ao CONSUNI, buscando ampliar o debate e encontrar alternativas que minimizem os impactos dos processos judiciais e os ingressos por judicialização no curso de Medicina, sem comprometer o projeto dos Bacharelados Interdisciplinares", disse a entidade.

O instituto apontou que a retirada do curso do projeto pedagógico dos BI pode afetar o campo das políticas afirmativas e a inclusão na universidade. "O IHAC reforça a importância de se respeitar os processos democráticos e as conquistas obtidas com o REUNI, que ampliaram o acesso à universidade pública e à diversidade de sua comunidade estudantil", afirmou. A entidade ainda convidou a comunidade acadêmica a se engajar no debate sobre a medida, apontando a defesa de um "projeto educacional inclusivo e inovador".