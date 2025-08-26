EDIÇÃO 2025

Baianos estão entre os semifinalistas do prêmio Oceanos de literatura

As obras vêm de Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e de 12 estados do Brasil

Tharsila Prates

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 19:59

Breno Fernandes e Negafyah Crédito: Divulgação

Os escritores baianos Breno Fernandes e Negafyah estão entre os 50 semifinalistas do prêmio Oceanos, um dos mais importantes em língua portuguesa, divulgados nesta terça-feira (26).

A premiação reúne obras de Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e Brasil - daqui, são autores de 12 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Distrito Federal.

Da Bahia, o jornalista Breno Fernandes, doutor em Literatura, é semifinalista na categoria prosa com 'Josephine, minha neguinha' pela editora Caramurê. Já Negafyah vai concorrer na categoria poesia com 'Fyah: do ódio ao amor' pela editora Malê.

Foram indicadas 25 obras na categoria poesia e 25 em prosa (romance, conto, crônica e dramaturgia). A edição de 2025 registrou 3.142 inscrições - o maior número já recebido - vindas dos sete países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Breno é autor de 'Mendax, o ladrão de histórias', 'Os fanzineiros', 'A mão do poeta', entre outros. Seu 'Josephine, minha neguinha' é um volume de contos de amor que o autor considera a lira-dos-vinte-anos dele, por reunir histórias que escreveu entre os 22 e os 28 anos. O livro venceu o Selo Literário João Ubaldo Ribeiro – Ano IV, na categoria contos, sendo o primeiro autor a receber duas vezes esse prêmio.

Já ​Negafyah, conhecida pelas performances de suas poesias, esteve em cartaz com 'Fyah do Ódio ao Amor'. O espetáculo narrou a trajetória da autora como mulher preta, nascida na periferia de Salvador, e o seu encontro com a arte, religiosidade, coletividade e afeto, como ferramentas para organização dos sentimentos e reconhecimento de seu potencial mobilizador. Foram abordados temas como o enfrentamento às violências e a liberdade do amor entre pessoas pretas.