Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Criança morre envenenada com papinha de banana e mãe é principal suspeita

Câmeras de segurança mostram mulher comprando veneno de rato em petshop antes do suposto crime

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 19:49

Giovana Chiquinelli Marcatto, de 26 anos e Dante Chiquinelli Marcatto, de nove meses
Giovana Chiquinelli Marcatto, de 26 anos e Dante Chiquinelli Marcatto, de nove meses Crédito: Reprodução

Uma tatuadora, identificada como Giovana Chiquinelli Marcatto, de 26 anos, foi presa na noite da quarta-feira (27) sob suspeita de envenenar o próprio filho com veneno de rato colocado em uma papinha de banana. O caso aconteceu na Vila Alpina, na zona leste da cidade de São Paulo.

A suspeita levou o bebê Dante Chiquinelli Marcatto, de nove meses, a um hospital no bairro na terça-feira (26) alegando que a criança não estava bem. Ela foi a uma delegacia para relatar a ocorrência e disse à polícia que o bebê dormiu após comer a papinha e apresentou dificuldades para respirar por volta das 20h30, quando o levou à unidade de saúde. O bebê morreu por volta das 21h.

Um exame necroscópico, no entanto, demonstrou que havia partículas de raticida no organismo de Dante. O legista responsável pela avaliação disse que o bebê ingeriu a substância três horas antes de morrer, de acordo com o Metrópoles. O horário coincidiu com o momento em que a mulher disse ter dado papinha para o bebê.

Uma grande quantidade de veneno foi encontrada nas vísceras de Dante, por isso, a suspeita é de que o veneno não foi ingerido por acidente, já que o produto tem uma substância “amargante", que impede crianças de consumirem acidentalmente o veneno.

A investigação encontrou imagens de câmeras de segurança que mostram Giovana comprando veneno de rato em um petshop por volta das 15h30 da segunda-feira (25), um dia antes do suposto crime.

Com base nas provas, a polícia solicitou a prisão temporária de 30 dias da mulher, pedido aceito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A suspeita não apresentou advogados de defesa.

O corpo de Dante foi velado e cremado no cemitério da Vila Alpina, na noite da quarta.

Leia mais

Imagem - Padrasto suspeito de envenenar jovem abusou sexualmente de enteados, aponta delegada

Padrasto suspeito de envenenar jovem abusou sexualmente de enteados, aponta delegada

Imagem - Padre se recusa a dizer nome de bebê em batizado e é denunciado por intolerância religiosa

Padre se recusa a dizer nome de bebê em batizado e é denunciado por intolerância religiosa

Imagem - Homem é preso por estuprar filha e ter dois bebês com ela

Homem é preso por estuprar filha e ter dois bebês com ela

Mais recentes

Imagem - Justiça do Rio condena Colgate por propaganda enganosa de creme dental

Justiça do Rio condena Colgate por propaganda enganosa de creme dental
Imagem - STF forma maioria e mantém Robinho preso por estupro coletivo

STF forma maioria e mantém Robinho preso por estupro coletivo
Imagem - 501 profissionais de imprensa vão cobrir o julgamento de Bolsonaro e de outros réus da trama golpista

501 profissionais de imprensa vão cobrir o julgamento de Bolsonaro e de outros réus da trama golpista

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua