Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

501 profissionais de imprensa vão cobrir o julgamento de Bolsonaro e de outros réus da trama golpista

Foram reservados cinco dias para o julgamento, que começa na próxima terça-feira (2)

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 21:50

STF
Estátua da Justiça em frente ao STF, na capital federal Crédito: Gustavo Moreno/ STF

Foram cadastrados 501 profissionais de imprensa do Brasil e de outros países para acompanhar o julgamento dos oito réus do chamado “Núcleo 1” da Ação Penal 2668, que apura tentativa de golpe de Estado.

Quem foi cadastrado poderá acessar as dependências do Supremo Tribunal Federal (STF) nos cinco dias de julgamento. Não será permitido, no entanto, o acesso de cinegrafistas e fotógrafos à sala de sessões da Primeira Turma, onde ocorrerá o processo. Imagens serão disponibilizadas pela Secretaria de Comunicação em um canal do STF. Cada sessão será transmitida ao vivo pela TV Justiça – com possibilidade de captação do sinal pelas emissoras – e nos canais da TV Justiça no YouTube e no app, além do canal do STF.

Por ser um espaço limitado, foram reservadas na sala de sessões da Primeira Turma 80 cadeiras para os jornalistas a serem ocupadas por ordem de chegada.

Haverá, ainda, um espaço na área externa do prédio, com telão e cadeiras, para a imprensa acompanhar o julgamento. Somente jornalistas, cinegrafistas e fotógrafos devidamente credenciados poderão permanecer nessa área, localizada no térreo do Anexo 2.

O STF recebeu ainda 3.357 inscrições do público em geral para acompanhar o julgamento nas dependências do tribunal. Foram disponibilizados 150 lugares na Segunda Turma e esses inscritos serão divididos por cada sessão marcada e previamente informados por e-mail a respeito da autorização.

Sobre os réus

O Núcleo 1 é composto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e por Alexandre Ramagem (deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência), Almir Garnier Santos (almirante e ex-comandante da Marinha), Anderson Torres (ex-ministro da Justiça), Augusto Heleno (general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional), Mauro Cid (tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro), Paulo Sérgio Nogueira (general e ex-ministro da Defesa) e Walter Braga Netto (general da reserva e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa).

O grupo responde por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e privacidade de patrimônio tombado.

Mais recentes

Imagem - Justiça do Rio condena Colgate por propaganda enganosa de creme dental

Justiça do Rio condena Colgate por propaganda enganosa de creme dental
Imagem - STF forma maioria e mantém Robinho preso por estupro coletivo

STF forma maioria e mantém Robinho preso por estupro coletivo
Imagem - Conheça os vencedores regionais da 8ª edição do Prêmio Academia Assaí

Conheça os vencedores regionais da 8ª edição do Prêmio Academia Assaí

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua