BRASÍLIA

501 profissionais de imprensa vão cobrir o julgamento de Bolsonaro e de outros réus da trama golpista

Foram reservados cinco dias para o julgamento, que começa na próxima terça-feira (2)

Tharsila Prates

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 21:50

Estátua da Justiça em frente ao STF, na capital federal Crédito: Gustavo Moreno/ STF

Foram cadastrados 501 profissionais de imprensa do Brasil e de outros países para acompanhar o julgamento dos oito réus do chamado “Núcleo 1” da Ação Penal 2668, que apura tentativa de golpe de Estado.

Quem foi cadastrado poderá acessar as dependências do Supremo Tribunal Federal (STF) nos cinco dias de julgamento. Não será permitido, no entanto, o acesso de cinegrafistas e fotógrafos à sala de sessões da Primeira Turma, onde ocorrerá o processo. Imagens serão disponibilizadas pela Secretaria de Comunicação em um canal do STF. Cada sessão será transmitida ao vivo pela TV Justiça – com possibilidade de captação do sinal pelas emissoras – e nos canais da TV Justiça no YouTube e no app, além do canal do STF.

Por ser um espaço limitado, foram reservadas na sala de sessões da Primeira Turma 80 cadeiras para os jornalistas a serem ocupadas por ordem de chegada.

Haverá, ainda, um espaço na área externa do prédio, com telão e cadeiras, para a imprensa acompanhar o julgamento. Somente jornalistas, cinegrafistas e fotógrafos devidamente credenciados poderão permanecer nessa área, localizada no térreo do Anexo 2.

O STF recebeu ainda 3.357 inscrições do público em geral para acompanhar o julgamento nas dependências do tribunal. Foram disponibilizados 150 lugares na Segunda Turma e esses inscritos serão divididos por cada sessão marcada e previamente informados por e-mail a respeito da autorização.

Sobre os réus

O Núcleo 1 é composto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e por Alexandre Ramagem (deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência), Almir Garnier Santos (almirante e ex-comandante da Marinha), Anderson Torres (ex-ministro da Justiça), Augusto Heleno (general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional), Mauro Cid (tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro), Paulo Sérgio Nogueira (general e ex-ministro da Defesa) e Walter Braga Netto (general da reserva e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa).

