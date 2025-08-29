ESTÁGIO

Veja quem são os vencedores do Prêmio IEL de Talentos Bahia 2025

Os ganhadores nas categorias Estágio e Inova Talentos vão disputar a etapa nacional, em dezembro

Monique Lobo

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 20:24

Vencedores do Prêmio IEL de Talentos Bahia 2025 Crédito: Filipe Soares/Divulgação

A 22ª edição do Prêmio IEL de Talentos Bahia 2025 anunciou seus vencedores nesta sexta-feira (29), no Centro de Convenções de Salvador, durante a programação da Feira Index. Promovida pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL Bahia) e criada na Bahia, em 2004, a premiação reconhece a excelência em programas de estágio, aprendizagem e bolsas de inovação.

Este ano, a premiação contou com 118 projetos inscritos, um recorde de participações nos últimos cinco anos, e reuniu 42 finalistas nas categorias IEL Estágio - Estágio Inovador, Estagiário Inovador, Educação Inovadora -; Inova Talentos – Artigo Inovador e Projeto Inovador - e Destaque Aprendizagem e Sistema S. Os ganhadores nas categorias Estágio e Inova Talentos vão disputar a etapa nacional, que acontece no Recife, Pernambuco, no dia 3 de dezembro.

De acordo com Edneide Lima, superintendente do IEL Bahia, o objetivo da premiação é promover um ambiente de incentivo às empresas para a inovação e boas práticas de estágio. “Ao contratar um estagiário, um jovem aprendiz ou um bolsista, a empresa tem a oportunidade de oxigenar seus processos e práticas com novas ideias, compartilhando boas práticas com este estudante ou profissional. O prêmio é um reconhecimento das iniciativas que, às vezes, parecem pequenas, mas promovem mudanças positivas e significativas nas empresas”, destacou.

Para o presidente das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Carlos Henrique Passos, o evento é um instrumento de valorização de talentos, boas práticas e projetos inovadores que fortalecem a competitividade das empresas baianas. “Para nós, todos são premiados. O processo estabelece alguns vencedores, mas todos que participaram demonstraram compromisso e acreditaram na proposta, e isso já os torna merecedores dos nossos parabéns. Quem se destaca aqui garante sua empregabilidade, não apenas na empresa em que atua, mas também no mercado que valoriza a excelência”, disse.

Premiados

Entre os vencedores está a Rede Bahia, campeã na categoria Destaque Aprendizagem, que homenageia a empresa e o jovem aprendiz que se destacou durante o processo de aprendizagem. "A gente lançou o Programa Aprendiz esse ano e é uma grande alegria já ter esse reconhecimento. O programa tem como objetivo o desenvolvimento dos jovens, tanto em nível comportamental quanto técnico, visando mesmo prepará-los para o mercado de trabalho, seja para continuar com a gente na Rede Bahia, quando surgirem oportunidades, ou para preparar mesmo para as novas oportunidades no mercado", declarou Luiza Acciolly, consultora de Recursos Humanos da empresa.

Raika Nunes, premiada estagiária da Rede Bahia, falou sobre a sua experiência na empresa. "Quando entrei, não imaginava sair com tanto aprendizado como tenho hoje. Sou muito grata a Luiza, que acompanha de perto todo o programa de aprendizagem, à equipe da Rede Bahia e, especialmente, à área de rádios, onde atuo. Estou muito feliz com essa conquista".

Com 11 meses de atuação no Órgão Gestor de Mão de Obra do Trabalho Portuário dos Portos de Salvador e Aratu (OGMOSA), Olívia Caldas Santos é técnica em multimídia, estagiária de comunicação e atualmente cursa publicidade. Seu projeto foi voltado para o fortalecimento da cultura interna e valorização dos trabalhadores portuários, utilizando estratégias de comunicação para promover engajamento, pertencimento e reconhecimento, e foi reconhecido com o prêmio na categoria Empresa de Pequeno Porte do Prêmio IEL.

“Esse prêmio é muito importante porque me faz sentir capaz. Desde que entrei no OGMOSA o ambiente me acolheu e me fez acreditar em mim. Fui indicada pelos meus líderes, e hoje, ganhar esse reconhecimento é algo incrível. Eu não esperava — fiquei chocada mesmo — mas estou muito feliz. Ver que um projeto feito com coração e propósito teve esse impacto é muito gratificante”, declarou Olívia Caldas Santos, vencedora na categoria Empresa de Pequeno Porte.

Confira a lista completa:

Categoria Destaque – Aprendizagem



1º lugar: Rede Bahia — Aprendiz Destaque Raika Nunes

2º lugar: TEECON Salvador — Aprendiz Destaque Davi Silva

3º lugar: Grupo Indiana — Aprendiz Destaque Samuel Cardoso

Categoria Destaque – Modalidade Sistema S: Educação Inovadora

1º lugar: SENAI Bahia — Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

2º lugar: SENAT Simões Filho — Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte

Categoria Destaque – Modalidade Sistema S: Projeto Inovador (Inova Talentos)

1º lugar: SESI Leomar da Silva — Projeto: Estratégia de Dados sobre Educação na Bahia

Categoria Destaque – Modalidade Sistema S: Estágio Inovador

1º lugar: SENAI Bahia — Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

2º lugar: SEBRAE/BA — Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado da Bahia

Categoria Inova Talentos – Modalidade Artigo Inovador

1º lugar: Andrielen Braz Vanzetto — Ford Motor Company Brasil LTDA

2º lugar: Rodrigo Reis Amaral — Ford Motor Company Brasil LTDA

3º lugar: Beatriz Cardoso Nascimento — Ford Motor Company Brasil LTDA

Categoria Inova Talentos – Modalidade Projeto Inovador

1º lugar: Samuel Henrique do Nascimento — Ford Motor Company Brasil LTDA

2º lugar: Ruan Araújo Coelho Silveira Castro — Ford Motor Company Brasil LTDA

Categoria IEL Estágio – Educação Inovadora (Nível Técnico)

1º lugar: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia — IFBA Salvador

2º lugar: Escola Técnica da Bahia — ETEBA

3º lugar: Escola Técnica da Bahia — ETEBA

Categoria IEL Estágio – Educação Inovadora (Nível Superior)

1º lugar: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — Polo de Vitória da Conquista

2º lugar: Se7e Cursos

3º lugar: Faculdade Baiana de Direito e Gestão

Categoria IEL Estágio – Estagiário Inovador (Empresa de Pequeno Porte)

1º lugar: Olívia da Silva Caldas Santos — OGMOSA

2º lugar: Rafael Conde e Laura Carvalho Santos — Ônix Assessoria Contábil S/S

3º lugar: Laura Campos Barbosa — SENAI Vitória da Conquista

Categoria IEL Estágio – Estagiário Inovador (Empresa de Médio Porte)

1º lugar: Júlia Liz Sales — IPQ Tecnologia LTDA

2º lugar: Michael Correia — SENAI Dendezeiros

3º lugar: Ricardo Camillo Avakian — IPQ Tecnologia LTDA

Categoria IEL Estágio – Estagiário Inovador (Empresa de Grande Porte)

1º lugar: Lucas Moreira — Petrocenovaco

2º lugar: Carla Freitas — Bracell Bahia Specialty Cellulose S.A.

3º lugar: Janaina Jesus — Petrocenovaco

Categoria IEL Estágio – Modalidade Estágio Inovador (Empresa de Pequeno Porte)

1º lugar: Attitude Postural Fisioterapêutica LTDA

2º lugar: Soft Line Sistemas

3º lugar: Via Press Comunicação Ltda

Categoria IEL Estágio – Modalidade Estágio Inovador (Empresa de Médio Porte)

1º lugar: Condomínio Barra — Shopping Barra

2º lugar: Grupo Indiana

3º lugar: IPQ Tecnologia LTDA

Categoria IEL Estágio – Modalidade Estágio Inovador (Empresa de Grande Porte)

1º lugar: Wilson Sons Serviços Marítimos

2º lugar: Petrocenovaco S/A