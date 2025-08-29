Acesse sua conta
Projeto Cria da Bahia conclui 1º ciclo com entrega de certificados a empreendedores

Programa impulsiona a economia criativa, fortalece negócios inovadores na Bahia e já inicia seu segundo ciclo no dia 1º de setembro

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 22:08

Projeto Cria da Bahia conclui primeiro ciclo com entrega de certificados aos empreendedores
Primeiro ciclo do Projeto Cria da Bahia Crédito: Divulgação

A noite desta sexta-feira (29) foi de celebração com o encerramento do primeiro ciclo do projeto Cria da Bahia - programa voltado ao fomento da economia criativa e ao fortalecimento de empreendedores baianos. A iniciativa é uma realização da Startei Hub de Inovação e do Instituto ACM e conta com o patrocínio da Rede Bahia.

A celebração foi marcada por um encontro especial com os participantes dessa primeira turma semestral, onde reuniram histórias, conquistas e aprendizados adquiridos ao longo da jornada. Durante o evento, foi realizada a entrega dos certificados de conclusão, simbolizando o reconhecimento pelo empenho e dedicação de cada empreendedor.

O Cria da Bahia nasce com a missão de estimular talentos, promover conexões e valorizar a criatividade como motor de desenvolvimento econômico e cultural. O primeiro contou com a participação de 28 empreendedores de diferentes áreas, que tiveram acesso a mentorias, capacitações e espaços de visibilidade para seus negócios. A nova turma já começa no dia 01 de setembro e passarão pela mesma jornada de vendas e desenvolvimento.

O evento, destinado aos empreendedores participantes e convidados, acontece no Ponto de Inventaria do Cria da Bahia, no 2º piso do Shopping Bela Vista, Asa Sul, loja Startei.

