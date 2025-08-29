SERVIÇO

Vacinação antirrábica: Shopping Barra recebe posto da campanha neste fim de semana

Mais de 34 mil animais foram imunizados neste ano

Tharsila Prates

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 22:44

Shopping Barra recebe posto da campanha neste fim de semana Crédito: Divulgação

O Shopping Barra recebe neste final de semana um dos postos oficiais da Campanha de Vacinação Antirrábica 2025 para cães e gatos, promovida pela Prefeitura Municipal de Salvador. Os tutores podem se programar para trazer seus pets e assegurar a cobertura vacinal contra raiva, que é essencial para garantir a proteção dos animais e, consequentemente, de toda a população.

Localizado no Piso L1 Sul, o posto oficial da ação atende neste sábado (30), das 9h às 16h; e no domingo (31), das 12h às 17h, com equipes formadas por agentes de endemias para garantir um maior alcance na oferta. Para acessar o shopping, os pets devem estar de coleira e guia apropriadas para evitar fugas e acidentes; para cães de grande porte é aconselhável o uso de focinheira.

Podem ser vacinados cães e gatos a partir de três meses de idade. Animais que receberem a vacina pela primeira vez devem tomar o reforço após 30 dias.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), mais de 34 mil animais foram imunizados. A meta estipulada para este ano é vacinar mais de 316 mil animais. Mais informações podem ser acessadas no site da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

SERVIÇO:

Campanha Vacinação Antirrábica 2025

Local: Shopping Barra, Piso L1 Sul.