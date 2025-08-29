Acesse sua conta
Empresa baiana de comunicação é finalista do Prêmio IEL de Talentos 2025

Premiação celebra o impacto do programa de estágio VIA Transforma

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 16:34

Via Press Comunicação é finalista do Prêmio IEL de Talentos 2025 como Empresa Inovadora
Via Press Comunicação é finalista do Prêmio IEL de Talentos 2025 como Empresa Inovadora Crédito: Divulgação

O Programa de Estágio VIA Transforma levou a VIA Press Comunicação ao posto de finalista na categoria Empresa Inovadora do Prêmio IEL de Talentos 2025, etapa Bahia. A premiação, que celebra empresas e jovens que transformam o mercado de trabalho baiano, acontece nesta quinta-feira (29), no Centro de Convenções, em Salvador.

Além do programa de estágio, a empresa também investe em formação constante para esses jovens, proporcionando capacitação contínua que impulsiona suas carreiras.

Veja mais sobre a VIA Press Comunicação

Equipe geral da Via Press Comunicação   por Divulgação
Elaine Hazin, CEO da VIA Press Comunicação por Divulgação
Sede da Via Press Comunicação   por Divulgação
Via Press Comunicação é finalista do Prêmio IEL de Talentos 2025 como Empresa Inovadora por Divulgação
1 de 4
Equipe geral da Via Press Comunicação   por Divulgação

A categoria Inova Talentos do Prêmio IEL visa reconhecer empresas com ideias inovadoras que desenvolvem projetos de destaque e contribuem para o sucesso profissional de jovens talentos. Em 2025, foram 757 projetos inscritos em todo o Brasil. Os vencedores de cada etapa regional disputarão o prêmio nacional.

"Este momento reafirma o compromisso e o cuidado que a VIA Press dedica a cada estagiário que participa do nosso programa", afirma Elaine Hazin, CEO da VIA Press Comunicação. "O VIA Transforma é o coração da nossa empresa, parte essencial da nossa missão de ser um canal para tudo aquilo que transforma. Este prêmio coroa nosso propósito de oferecer a primeira oportunidade de trabalho para jovens promissores, complementada por um investimento contínuo em sua formação e desenvolvimento", acrescenta.

Programa VIA Transforma

Desde o seu início em 2021, quando a VIA Press assumiu a gestão de seis importantes equipamentos culturais da cidade, o VIA Transforma já proporcionou 238 estágios. O programa se destaca pelo seu impacto social: 82% dos estagiários são negros, 60% se identificam como LGBTQIAPN+ e 85% estudaram em escolas públicas. Para 76% dos participantes, a VIA representa a primeira experiência profissional, um fato relevante, considerando que 95% deles contribuem financeiramente para suas famílias.

O programa oferece um ambiente inclusivo, colaborativo, plural e diverso, que valoriza a habilidade e a essência de cada participante. Além disso, a formação constante oferecida pela empresa prepara esses jovens para os desafios do mercado de trabalho, contribuindo para que muitos ex-estagiários hoje ocupem posições de liderança e destaque na empresa, e mais de 20 tenham sido contratados por outras organizações.

Recentemente, duas estagiárias do projeto, Jeannine Garcêz e Tauna Bonfim, foram selecionadas para integrar a Ilú Obirim, a primeira orquestra formada exclusivamente por mulheres negras no mundo. Tauana também foi homenageada com o Prêmio Mulheres Negras Contam Suas Histórias.

