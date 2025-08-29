Acesse sua conta
Veja como foi o resgate do cachorro que caiu no córrego na Av. Heitor Dias

Animal estava estressado e foi levado ao Hospital Público Veterinário de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 18:32

Um resgate complexo ocupou moradores e bombeiros do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (3º BBM) em Salvador, na manhã desta sexta-feira (29). Um cachorro que estava dentro de um córrego na Avenida Heitor Dias, no bairro de Vila Laura, foi salvo. O animal havia sido avistado por populares, que acionaram imediatamente a corporação.

Ao chegarem ao local, os militares perceberam que o cão estava bastante estressado, provavelmente por ter ficado preso em um ambiente incomum, fora do seu habitat natural. Para o salvamento, eles utilizaram redes apropriadas para que a captura fosse realizada de forma segura, enquanto buscavam acalmar o animal a todo instante.

Cachorro é resgatado após cair em córrego

Após o resgate, o cachorro, que não apresentava ferimentos aparentes, foi encaminhado ao Hospital Público Veterinário de Salvador, onde recebeu atendimento especializado para avaliação completa. O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) reforça que, em situações semelhantes, em que animais estejam em risco ou em locais impróprios, a população pode acionar a corporação pelo número de emergência 193.

