Fundação Casa de Jorge Amado inicia ações gratuitas às quartas-feiras até dezembro; confira

Projeto tem foco em alunos da rede pública, mas também é voltado para o público em geral

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 18:04

Visita à Fundação Casa de JOrge Amado
Visita à Fundação Casa de Jorge Amado no Largo do Pelourinho Crédito: Guilherme Weber de Lima/ Fundação Casa de Jorge Amado

A Fundação Casa de Jorge Amado inicia, no próximo dia 3 de setembro, a terceira edição do projeto ‘Uma Quarta de FreePelô’, que contará com ações gratuitas todas às quartas-feiras de setembro a dezembro. O projeto ofertará ações formativas e apresentações culturais especialmente pensadas para incentivar o interesse pela literatura. Mesmo tendo os alunos de escolas públicas como alvo principal, as ações do projeto são abertas ao público geral.

“O projeto é voltado para as crianças e jovens de escolas públicas com o objetivo de incentivar o gosto pela literatura, apresentar a Fundação Casa de Jorge Amado e contribuir com a movimentação de público no Centro Histórico”, pontua Ticiano Martins, diretor-executivo da Fundação Casa de Jorge Amado.

“Vamos iniciar no dia 3 de setembro e finalizar no dia 17 de dezembro. Serão 16 quartas-feiras com ações 100% gratuitas, que incluem visita guiada na Fundação Casa de Jorge Amado, ações formativas, conversas com escritores e apresentações musicais no Café Teatro Zélia Gattai”, completa.

Cada aluno receberá um livreto sobre a vida e as obras de Jorge Amado. Será entregue para cada instituição educacional um conjunto pedagógico elaborado pela Fundação Casa de Jorge Amado com orientações sobre como trabalhar com as obras de Jorge Amado nas escolas.

As escolas podem realizar inscrições gratuitamente pelo site: www.cultura.salvador.br.

Para permitir o acesso tranquilo ao Centro Histórico, será garantido o transporte gratuito da estação do Metrô Campo Pólvora ao Pelourinho.

Vans da ação ‘Partiu Pelô’, uma parceria da Fundação Casa de Jorge Amado com a CCR Metrô Bahia, estarão posicionadas na saída da estação do metrô na Rua do Tingui e o desembarque será feito em frente à Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos no Pelourinho, das 9h30 às 18h. O transporte também é realizado no sentido inverso (Pelourinho - Campo da Pólvora).

